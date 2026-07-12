Tổng thống Moldova đề cử doanh nhân Vasile Tofan làm Thủ tướng mới

Tổng thống Moldova Maia Sandu đã đề cử doanh nhân Vasile Tofan giữ chức Thủ tướng, giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới sau khi người tiền nhiệm Alexandru Munteanu từ chức trong bối cảnh nội các liên tiếp vướng bê bối.

Tổng thống Moldova bà Maia Sandu. Ảnh: AP.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Chișinău ngày 11/7, sau các cuộc tham vấn với các lực lượng chính trị, Tổng thống Maia Sandu cho biết bà đã chỉ định ông Vasile Tofan đứng ra thành lập chính phủ mới, với kỳ vọng sớm ổn định tình hình chính trị và thúc đẩy các chương trình cải cách của đất nước.

Ngay sau khi được đề cử, ông Tofan cho biết ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới sẽ là phục hồi tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư và đẩy nhanh tiến trình hội nhập châu Âu. Theo ông, mục tiêu của Moldova là ký hiệp ước gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào cuối năm 2028, coi đây là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài của quốc gia.

Việc thay đổi người đứng đầu chính phủ diễn ra sau khi Thủ tướng Alexandru Munteanu từ chức hồi đầu tháng 7. Ông Munteanu cho biết không còn đủ khả năng tiếp tục đảm nhiệm cương vị theo đúng những nguyên tắc và niềm tin của mình.

Doanh nhân Vasile Tofan được đề cử làm Thủ tướng mới của Moldova. Ảnh: AFP.

Chính phủ Moldova thời gian qua chịu nhiều sức ép sau hàng loạt bê bối, trong đó có vụ một thứ trưởng bị bắt vì nghi ngờ nhận hối lộ, làm gia tăng chỉ trích đối với bộ máy điều hành và ảnh hưởng đến niềm tin của công chúng.

Theo quy định của pháp luật Moldova, ông Vasile Tofan có 15 ngày để trình chương trình hành động và danh sách nội các trước Quốc hội, đồng thời phải giành được sự tín nhiệm của các nghị sĩ để chính thức trở thành Thủ tướng.

Việc đề cử ông Tofan được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm củng cố sự ổn định chính trị, trong bối cảnh Moldova đang nỗ lực thúc đẩy cải cách, tăng cường năng lực quản trị và đẩy nhanh tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu.

Thu Uyên

Nguồn: Euronews.