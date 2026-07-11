Tổng thống Mexico chỉ trích Mỹ can thiệp, kích động bạo lực

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum lên tiếng kêu gọi các cơ quan an ninh Mỹ chấm dứt các hoạt động đơn phương trên lãnh thổ nước này, đồng thời cáo buộc sự can thiệp của Washington là nguyên nhân khiến làn sóng bạo lực băng đảng leo thang.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Ảnh: Getty images

Trong cuộc họp báo thường nhật, ngày 10/7, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã đưa ra những tuyên bố cứng rắn đối với các hoạt động của lực lượng thực thi pháp luật và tình báo Mỹ trên lãnh thổ Mexico. Bà nhấn mạnh, mọi hành động đơn phương từ phía Mỹ đều bị coi là “sự can thiệp bất hợp pháp” vào chủ quyền của Mexico và có nguy cơ làm trầm trọng hơn tình hình an ninh khu vực.

Bà Sheinbaum khẳng định: "Phối hợp và hợp tác sẽ luôn mang lại kết quả tốt hơn là các hành động đơn phương", đồng thời bác bỏ mọi thỏa thuận ngầm của các đặc vụ nước ngoài với một số nhóm tội phạm để chống lại các nhóm khác.

Nhà lãnh đạo Mexico dẫn trường hợp trùm ma túy Ismael “El Mayo” Zambada bị đưa sang Mỹ vào năm 2024, cho rằng vụ việc đã làm bùng phát cuộc đấu đá nội bộ trong băng đảng Sinaloa và khiến tình hình an ninh tại bang cùng tên trở nên phức tạp hơn.

Tổng thống Mexico cũng chỉ trích chính quyền của cựu Tổng thống Felipe Calderón (2006-2012), cho rằng giai đoạn này đã tạo điều kiện để các cơ quan của Mỹ tham gia sâu vào các hoạt động tình báo, lập kế hoạch và tác chiến trên lãnh thổ Mexico. Theo bà Sheinbaum, chính phủ hiện nay áp dụng cách tiếp cận khác, chỉ cho phép các cơ quan Mỹ chia sẻ thông tin tình báo và mọi hoạt động khác đều phải được Nội các An ninh Liên bang Mexico chấp thuận.

Các thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mexico tuần tra khu vực bên ngoài trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tại Thành phố Mexico, ngày 22 tháng 2 năm 2026 . Sự hợp tác giữa các cấp chính quyền Mexico và các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo của Mỹ đã trở thành một vấn đề ngày càng nhạy cảm đối với các quan chức Mexico. Ảnh: AP.

Phát biểu của bà Sheinbaum được đưa ra trong bối cảnh hợp tác an ninh giữa Mexico và Mỹ trở thành chủ đề gây tranh cãi sau một chiến dịch chống ma túy tại bang Chihuahua hồi tháng 4. Vụ việc khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có những người được cho là có liên hệ với các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật của Mỹ, làm dấy lên nghi vấn về mức độ tham gia của các đặc vụ nước ngoài trong các hoạt động thực địa tại Mexico.

Hiện tại, chính quyền của bà Sheinbaum đã ra sắc lệnh yêu cầu tất cả các quan chức cấp tiểu bang phải báo cáo ngay lập tức bất kỳ hoạt động hợp tác nào với phía Mỹ lên chính phủ liên bang. Trong bối cảnh hai nước vẫn duy trì hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia và buôn bán ma túy, hai bên vẫn tồn tại khác biệt về phạm vi hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ trên lãnh thổ Mexico

Nhật Lệ

Nguồn: Latin Times, Xinhua