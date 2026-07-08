Tổng thống Macron thăm Syria, hai nước ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác

Ngày 8/7, Syria và Pháp đã ký hàng loạt thỏa thuận hợp tác và đầu tư trong các lĩnh vực trọng điểm, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ song phương, nhân chuyến thăm Damascus của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Từ trái qua phải: Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa và Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani chụp ảnh sau khi ký kết Thỏa thuận khung về hợp tác song phương tại Damascus, ngày 7/7/2026: Ảnh: AFP.

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA), các văn kiện được ký kết tại Cung điện Nhân dân với sự chứng kiến của Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa và Tổng thống Macron. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Pháp tới Syria kể từ năm 2009.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước đã thành lập các ủy ban kinh tế chung nhằm thúc đẩy hợp tác song phương và điều phối các hoạt động tái thiết Syria. Tại diễn đàn doanh nghiệp Syria - Pháp, các quan chức và đại diện doanh nghiệp hai nước đã thảo luận về triển vọng mở rộng hợp tác kinh tế và thu hút đầu tư.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Ahmad al-Sharaa kêu gọi các doanh nghiệp Pháp tham gia công cuộc tái thiết Syria, đồng thời bày tỏ mong muốn xây dựng quan hệ đối tác chiến lược trong các lĩnh vực cảng biển, hàng không, năng lượng, tài nguyên nước, y tế, hạ tầng số và công nghiệp sản xuất.

Về phần mình, Tổng thống Macron cho rằng, giai đoạn hiện nay tạo cơ hội thúc đẩy ổn định và phục hồi kinh tế tại Syria, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp và nhà đầu tư Pháp tăng cường hiện diện tại quốc gia Trung Đông này. Ông cũng khẳng định Pháp sẵn sàng hỗ trợ Syria khôi phục lĩnh vực ngân hàng và phối hợp với các tổ chức tài chính quốc tế nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. Ảnh: AFP.

Theo SANA, Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani và người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot đã ký tuyên bố khung về hợp tác toàn diện, cùng nhiều thỏa thuận trong các lĩnh vực vận tải, logistics, y tế, năng lượng, hàng không, thương mại, ngân hàng và phát triển hạ tầng. Hai bên cũng ký biên bản ghi nhớ về phát triển hệ thống bệnh viện đại học tại Syria.

Trước đó, Tổng thống Macron và Tổng thống lâm thời Ahmad al-Sharaa đã hội đàm về quan hệ song phương cùng các vấn đề khu vực và quốc tế. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo phương Tây tới Syria kể từ cuối năm 2024, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ giữa Paris và Damascus.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã, APT, AA.