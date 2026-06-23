Lebanon thúc đẩy cơ chế giảm leo thang trước thềm đàm phán với Israel

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã có cuộc thảo luận chung với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani về việc thành lập một cơ chế nhằm ngăn ngừa leo thang xung đột, trong nỗ lực củng cố lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah trước thềm vòng đàm phán mới giữa Lebanon và Israel.

Phủ Tổng thống Lebanon ngày 22/6 cho biết Tổng thống Joseph Aoun đã nhận cuộc điện đàm chung từ Mỹ và Qatar về đề xuất thành lập cơ chế ngăn leo thang xung đột tại Lebanon, bên lề các cuộc đàm phán Mỹ-Iran ở Thụy Sĩ. Ảnh: Instagram.

Theo thông báo của Phủ Tổng thống Lebanon ngày 22/6, cuộc điện đàm tập trung vào các biện pháp duy trì lệnh ngừng bắn và ổn định tình hình an ninh tại miền Nam Lebanon. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Lebanon dự kiến nối lại đàm phán với Israel tại Washington vào ngày 23/6, trong khi Hezbollah tiếp tục yêu cầu Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi lãnh thổ Lebanon.

Qatar và Pakistan, hai nước đóng vai trò trung gian trong vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ ngày 21/6, cho biết các bên đã nhất trí thành lập một cơ chế điều phối nhằm bảo đảm việc chấm dứt các hoạt động quân sự tại Lebanon. Tuy nhiên, chi tiết về cơ chế này chưa được công bố.

Phát biểu với báo giới, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết mục tiêu của cơ chế trên là ngăn chặn các sự cố riêng lẻ dẫn tới nguy cơ leo thang quân sự trên diện rộng. Ông bày tỏ tin tưởng có thể đạt được giải pháp vừa bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon, vừa đáp ứng các yêu cầu an ninh của Israel. Theo ông Vance, điều này đòi hỏi sự phối hợp với quân đội Lebanon, đồng thời Iran cần kiềm chế ảnh hưởng đối với Hezbollah nhằm duy trì ổn định tình hình.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Israel nhằm vào Lebanon. Ảnh: AFP.

Trong khi các bên đang thúc đẩy các biện pháp giảm căng thẳng, giới lãnh đạo Israel cùng ngày khẳng định quân đội nước này sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự tại miền Nam Lebanon nhằm đối phó những gì Tel Aviv cho là các mối đe dọa an ninh.

Trong tuyên bố chung, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và Tổng Tham mưu trưởng Eyal Zamir cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ tiếp tục hành động nhằm bảo vệ binh sĩ và công dân Israel, phá hủy cơ sở hạ tầng của các nhóm vũ trang và duy trì “vùng an ninh” do Israel thiết lập tại miền Nam Lebanon.

Lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) cho biết ngày 21/6 là ngày đầu tiên kể từ khi giao tranh tái bùng phát hôm 2/3 mà không ghi nhận bất kỳ vụ không kích nào từ hai phía, cho thấy lệnh ngừng bắn hiện vẫn đang được duy trì tương đối ổn định.

Thanh Hằng