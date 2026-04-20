Israel tuyên bố sẵn sàng dùng “toàn lực” tại Lebanon bất chấp lệnh ngừng bắn

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết, quân đội Israel đã được chỉ thị sử dụng “toàn bộ sức mạnh” tại Lebanon nếu binh sĩ đối mặt với các mối đe dọa, ngay cả trong thời gian lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz. Ảnh: hindrajabfoundation

Phát biểu ngày 19/4, ông Katz cho biết chỉ thị này được đưa ra cùng với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, nhấn mạnh mục tiêu ưu tiên là đảm bảo an toàn cho lực lượng Israel đang hoạt động gần khu vực biên giới. Theo đó, quân đội được phép tiến hành các biện pháp cả trên bộ lẫn trên không nhằm vô hiệu hóa các nguy cơ tiềm tàng.

Ông Katz cũng cho biết, lực lượng Israel được lệnh phá hủy các công trình hoặc tuyến đường bị cho là gài chất nổ, cũng như những cơ sở mà Israel cáo buộc có liên quan đến hoạt động của lực lượng Hezbollah. Theo phía Israel, các khu vực này được xem là mối đe dọa trực tiếp đối với các cộng đồng dân cư ở miền bắc nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nhấn mạnh: "Mục tiêu dài hạn là giải giáp nhóm vũ trang Hezbollah thông qua kết hợp biện pháp quân sự và ngoại giao. Israel sẽ tiếp tục hành động nếu chính phủ Lebanon không thực hiện nghĩa vụ". Tuy nhiên, những tuyên bố này làm dấy lên lo ngại về khả năng leo thang căng thẳng, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn hiện tại vẫn còn hiệu lực.

Tình hình tại miền nam Lebanon vẫn được đánh giá là mong manh, khi các hoạt động quân sự trước đó đã gây thiệt hại đáng kể về cơ sở hạ tầng. Cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế và tuân thủ các thỏa thuận ngừng bắn nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực.

Ngược lại, Naim Qassem, lãnh đạo nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày “sẽ đổ vỡ” nếu không được tuân thủ đầy đủ. Ông Qassem cũng yêu cầu Israel chấm dứt mọi hoạt động tấn công và rút quân hoàn toàn khỏi Lebanon. Ông nhấn mạnh các bước tiếp theo cần thực hiện là trao trả tù nhân, hồi hương dân thường và triển khai tái thiết bằng viện trợ quốc tế.

Lê Hà.

Nguồn: CNA