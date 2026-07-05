Tổng thống Lebanon kêu gọi Mỹ đồng hành khi quân đội Israel vẫn hiện diện ở miền Nam

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun ngày 4/7 kêu gọi Mỹ tiếp tục đồng hành cùng Lebanon, sau khi hai bên đạt được một thỏa thuận khung do Mỹ hậu thuẫn với Israel nhằm hướng tới chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch sau cuộc xung đột gần đây giữa Israel và phong trào Hezbollah.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun ngày 4/7 kêu gọi Mỹ tiếp tục đồng hành cùng Lebanon, sau khi hai bên đạt được một thỏa thuận khung do Mỹ hậu thuẫn với Israel. Ảnh: AP.

Thỏa thuận mà hai bên đạt được mới đây tại Washington quy định việc giải giáp phong trào Hezbollah được Iran hậu thuẫn, Israel sẽ từng bước rút quân khỏi miền Nam Lebanon và quân đội Lebanon sẽ được triển khai tại khu vực này, bắt đầu từ hai khu vực “thí điểm”. Tuy nhiên, Hezbollah đã bác bỏ thỏa thuận trên vì văn kiện này không quy định thời hạn cụ thể để Israel rút quân.

Trong thông điệp chúc mừng gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, Tổng thống Aoun kêu gọi Washington “luôn sát cánh cùng chính phủ cũng như các thể chế, quân đội và nhân dân Lebanon”. Ông Aoun bày tỏ hy vọng Lebanon có thể “khép lại những trang sử chiến sự... và mở ra một chương mới của hy vọng, hòa bình và ổn định”.

Thỏa thuận giữa Tehran và Washington về chấm dứt xung đột trong khu vực, được ký kết vào tháng 5, cũng thiết lập một lệnh ngừng bắn tại Lebanon, có hiệu lực từ ngày 21/6. Vài ngày sau đó, Lebanon và Israel nhất trí về thỏa thuận khung do Mỹ hậu thuẫn nhằm tạo nền tảng hướng tới chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch. Mặc dù đã có lệnh ngừng bắn, Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc không kích rải rác nhằm vào miền Nam Lebanon.

Giới chức Lebanon cho biết cuộc xung đột đã khiến khoảng 4.300 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người khác phải rời bỏ nơi ở. Ảnh: Reuters.

Giới chức Lebanon cho biết cuộc xung đột đã khiến khoảng 4.300 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người khác phải rời bỏ nơi ở. Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc cho biết, hơn 640.000 người phải di dời đã trở về nhà kể từ ngày 22/6. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chưa thể trở về các thị trấn và làng mạc gần biên giới phía Nam do quân đội Israel vẫn hiện diện tại đây, trong khi nhiều khu vực đã bị tàn phá nghiêm trọng.

Thanh Vân

Nguồn: Aa.