Lebanon và Israel nhất trí họp tại Washington để thảo luận ngừng bắn

Theo thông báo từ Phủ Tổng thống Lebanon ngày 10/4, Lebanon và Israel đã đồng ý tổ chức cuộc gặp đầu tiên vào ngày 14/4 tới đây tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, nhằm thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn và thời điểm khởi động các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian.

Lebanon và Israel nhất trí đàm phán dưới sự trung gian của Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo đó, Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad và Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter đã có cuộc điện đàm vào tối 10/4, sau khi Tổng thống Lebanon Joseph Aoun kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel trong bối cảnh các cuộc không kích của Israel nhằm vào Lebanon gia tăng.

Thông cáo cho biết Bộ Ngoại Mỹ sẽ giao đảm nhiệm vai trò trung gian giữa hai bên, sau một loạt hoạt động tiếp xúc ngoại giao trong khu vực và quốc tế do Tổng thống Lebanon Joseph Aoun thúc đẩy.

Cuộc gặp dự kiến sẽ tập trung vào việc chính thức hóa tuyên bố ngừng bắn, đồng thời thống nhất lộ trình và thời điểm khởi động các cuộc đàm phán giữa Lebanon và Israel.

Trong một diễn biến khác, truyền thông khu vực cho biết, Israel ngày 10/4 đã đồng ý tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào thủ đô Beirut (Lebanon) theo đề nghị của Mỹ, trong khuôn khổ các bước chuẩn bị cho khả năng tiến hành đàm phán trực tiếp giữa hai bên.

Báo Haaretz, dẫn nguồn tin ngoại giao Israel cho biết quyết định này được đưa ra sau đề nghị từ phía Washington nhằm tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán đang được thúc đẩy. Nguồn tin cũng cho rằng Israel “không nhận thấy có mục tiêu quân sự đáng kể nào trong khu vực Beirut ở giai đoạn hiện tại”.

Khung cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel tại vùng ngoại ô phía nam Beirut. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, nhóm vũ trang Hezbollah, hiện đang giao tranh với quân đội Israel tại miền nam Lebanon, đã bày tỏ phản đối đối với các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Lebanon và Israel. Một quan chức Lebanon thân Hezbollah phát biểu với truyền thông quốc tế rằng các cuộc đàm phán sắp tới giữa Lebanon và Israel “thực sự vô nghĩa”, bởi những người đại diện cho Lebanon “không có đủ sức mạnh để thương lượng”. Phát biểu này cho thấy những thách thức đáng kể đối với tiến trình ngoại giao đang được thúc đẩy, trong bối cảnh các nỗ lực quốc tế nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên tiếp tục gia tăng.

Thúy Hà

Nguồn: Xinhua/Anadolu