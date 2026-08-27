Tổng thống Lebanon: Đàm phán là con đường duy nhất để giải quyết vấn đề miền Nam

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun khẳng định đàm phán với Israel là con đường duy nhất để Beirut đạt được các mục tiêu tại miền Nam, trong đó có việc Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ Lebanon đang kiểm soát, triển khai quân đội Lebanon tới biên giới, đưa những người bị bắt trở về và tạo điều kiện để người dân hồi hương, tái thiết.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun. Ảnh: Turkiyetoday.

Phát biểu tại cuộc gặp với các quan chức Giáo hội Maronite ở Phủ Tổng thống tại Baabda, ngày 26/8, ông Aoun cho rằng những mục tiêu trên không thể đạt được bằng chiến tranh. Theo ông, các cuộc đàm phán hiện nay tuy “không dễ dàng cũng không nhanh chóng”, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với một cuộc chiến mới và là lựa chọn duy nhất để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Hezbollah tiếp tục diễn biến căng thẳng tại miền Nam Lebanon. Israel vẫn tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu mà nước này cho là thuộc Hezbollah, trong khi lực lượng này tiếp tục duy trì khả năng quân sự tại khu vực.

Washington đang đóng vai trò trung gian trong các nỗ lực ngoại giao giữa Lebanon và Israel. Một khuôn khổ thỏa thuận do Mỹ hậu thuẫn được hai bên thảo luận trong thời gian qua bao gồm việc Israel từng bước rút khỏi các khu vực đang kiểm soát tại miền Nam Lebanon và quân đội Lebanon triển khai tới những khu vực được bàn giao. Tiến trình này đồng thời gắn với vấn đề giải giáp các lực lượng vũ trang ngoài nhà nước, chủ yếu là Hezbollah.

Giao tranh giữa Israel và Hezbollah tiếp tục diễn biến căng thẳng tại miền Nam Lebanon. Turkiyetoday.

Đây cũng là một trong những trở ngại lớn nhất đối với nỗ lực chấm dứt xung đột. Chính quyền Lebanon muốn khẳng định quyền kiểm soát và độc quyền sử dụng vũ lực của nhà nước, trong khi Hezbollah vẫn duy trì vũ khí và năng lực quân sự. Israel coi việc Hezbollah giải giáp là một điều kiện quan trọng để chấm dứt các hoạt động quân sự.

Trong những tuần gần đây, Beirut tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép để Israel tuân thủ khuôn khổ thỏa thuận và chấm dứt các cuộc tấn công, qua đó tạo điều kiện cho quân đội Lebanon mở rộng triển khai ở miền Nam.

Theo ông Aoun, mục tiêu trước mắt của Lebanon không chỉ là chấm dứt giao tranh mà còn khôi phục quyền lực của nhà nước, đưa người dân trở về và tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc tái thiết. Tổng thống Lebanon đồng thời cho biết chính phủ đang thúc đẩy các chương trình cải cách kinh tế, tài chính và chống tham nhũng sau nhiều năm đất nước chìm trong khủng hoảng.

Lập trường của ông Aoun cho thấy Beirut tiếp tục ưu tiên giải pháp ngoại giao thay vì đối đầu quân sự, trong nỗ lực bảo đảm an ninh lâu dài tại miền Nam, khôi phục chủ quyền lãnh thổ và củng cố vai trò của nhà nước Lebanon.

Vân Bình

Nguồn: Turkiyetoday.