Tổng thống Pháp Macron họp về tình hình quốc tế

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 18/9 triệu tập lãnh đạo các đảng có đại diện tại Quốc hội, hoặc ứng cử viên của các đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, để thảo luận về tình hình quốc tế đang xấu đi nhanh chóng và những tác động đối với an ninh, năng lượng của Pháp.

Cuộc họp dự kiến diễn ra lúc 10h30 ngày 18/9 theo giờ địa phương tại Điện Élysée, với sự tham dự của Thủ tướng Sébastien Lecornu cùng các quan chức quân sự và tình báo. Theo AFP, cuộc họp được tổ chức trong bối cảnh các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine, cùng những hệ lụy đối với an ninh và năng lượng, đang được Pháp đặc biệt quan tâm.

Tình hình tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải và nguồn cung năng lượng, trong đó có eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với vận chuyển dầu mỏ và khí đốt. Ngày 17/9, trong tuyên bố chung với Jordan, Pháp khẳng định cần bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh an toàn hàng hải và tự do đi lại trên Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb.

Tổng thống Macron trước đó cho biết Pháp tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục tự do hàng hải tại Hormuz và tìm kiếm các tuyến vận tải thay thế để ứng phó với những gián đoạn do tình hình xung đột tại Trung Đông gây ra.

Tác động của tình hình quốc tế cũng đang thể hiện rõ trong vấn đề giá nhiên liệu tại Pháp. Thủ tướng Lecornu đã đề nghị kéo dài đến ngày 31/12 các biện pháp hỗ trợ có mục tiêu đối với nhiên liệu, trong bối cảnh giá bán lẻ tại các trạm xăng tăng gây sức ép đối với người dân.

Theo Élysée, cuộc họp nhằm tạo điều kiện để Tổng thống Macron trao đổi với các lực lượng chính trị về những hệ quả của tình hình quốc tế đối với an ninh và năng lượng của Pháp, cũng như các biện pháp ứng phó trong nước.

Bích Hồng