EU đề nghị Trung Quốc hạn chế xuất khẩu xe hybrid

Liên minh châu Âu (EU) vừa đề nghị Trung Quốc tự nguyện hạn chế xuất khẩu ô tô hybrid như một phần của thỏa thuận nhằm ngăn chặn một cuộc chiến thương mại, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên gia tăng trước khi các cuộc họp quyết định diễn ra vào tháng tới tại Bắc Kinh.

Tin liên quan: Trung Quốc cảnh báo trả đũa nếu EU áp thêm hạn chế thương mại

Cụ thể, EU mong muốn Trung Quốc giới hạn tỷ trọng xe hybrid xuất khẩu vào thị trường châu Âu ở mức khoảng 15%, trong khi hiện tỷ trọng này đã vượt 1/3. Brussels cho rằng việc kiểm soát dòng xe nhập khẩu có thể góp phần duy trì năng lực sản xuất công nghiệp và giảm sức ép cạnh tranh đối với các doanh nghiệp trong khu vực.

Một quan chức EU nhấn mạnh rằng nếu phía Trung Quốc không chủ động đưa ra giới hạn, liên minh này sẽ buộc phải tự áp đặt các biện pháp kiểm soát để bảo vệ ngành sản xuất ôtô tại lục địa già. Ngoài phương tiện giao thông, EU cũng đề nghị Trung Quốc cắt giảm xuất khẩu một số mặt hàng khác như hóa chất, đồng thời tăng cường nhập khẩu các sản phẩm đến từ Châu Âu.

Theo số liệu được Financial Times công bố, lượng xe hybrid Trung Quốc tiêu thụ tại thị trường châu Âu đã tăng mạnh, từ khoảng 3.800 chiếc vào tháng 10/2024 lên 50.000 chiếc vào tháng 7/2026, tương đương mức tăng khoảng 13 lần trong chưa đầy 2 năm. EU lo ngại xu hướng này tiếp tục ảnh hưởng tới các nhà sản xuất ô tô trong khu vực, nhất là khi xe nhập khẩu có lợi thế về giá.

Trước đó, EU đã áp dụng mức thuế lên tới 45% đối với ô tô điện Trung Quốc từ tháng 10/2024. Trong khi đó, xe hybrid chịu mức thuế 10%, khiến dòng xe này trở thành một hướng xuất khẩu đáng chú ý của các nhà sản xuất Trung Quốc.

Các cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên bắt đầu từ tháng 6, tập trung vào 4 vấn đề gồm mất cân đối thương mại, kiểm soát xuất khẩu, bằng sáng chế và cải cách Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Ủy viên Thương mại EU Maroš Šefčovič ngày 17/9 đã trao đổi với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào và dự kiến tới Bắc Kinh vào tháng 10.

Thanh Giang