“Trắng đêm” xử lý sự cố vỡ đập tràn tại Trạm bơm Nga Thiện

Theo thông tin từ UBND xã Ba Đình, tối 17/9, do sức nước từ thượng nguồn đổ về lớn, đập tràn tại Trạm bơm Nga Thiện, thuộc khu vực Động Bạch Á, thôn Từ Thức (xã Ba Đình) bị vỡ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Ba Đình đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, máy móc và vật tư để xử lý, gia cố vị trí xung yếu, hạn chế dòng nước tràn về khu vực thôn Từ Thức.

Với tinh thần khẩn trương, chủ động và đoàn kết, các lực lượng chức và Nhân dân thôn Từ Thức đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Đông đảo người dân các thôn lân cận cũng được huy động, hỗ trợ cùng chung sức ứng phó với tình huống phát sinh.

Các lực lượng tổ chức theo từng nhóm, vừa triển khai gia cố, vừa theo dõi dòng chảy và diễn biến mực nước để kịp thời xử lý những điểm có nguy cơ phát sinh.

Đến khoảng 23 h, sự cố vỡ đập tràn tại khu vực Trạm bơm Nga Thiện cơ bản được khống chế, dòng nước được kiểm soát.

Video: UBND xã Ba Đình huy động lực lượng ứng phó với sự cố.

Hiện các lực lượng vẫn duy trì trực tại khu vực, tiếp tục gia cố các điểm xung yếu và theo dõi sát diễn biến nguồn nước, sẵn sàng xử lý nếu tình hình có diễn biến bất thường.

Lê Hòa - Dương Huyền (CTV)