Thủ tướng Slovakia cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự lan rộng ở châu Âu

Ngày 18/9 Thủ tướng Slovakia Robert Fico cảnh báo châu Âu đang đứng trước nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột quân sự rộng lớn hơn, trong bối cảnh tình hình liên quan cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng.

Theo hãng thông tấn Slovakia (TASR), trong phát biểu của mình, ông Fico nhận định chưa bao giờ nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột quân sự trên phạm vi toàn châu Âu lại khiến tình hình “nghiêm trọng và căng thẳng” như hiện nay.

Thủ tướng Fico cho biết Slovakia vẫn là thành viên NATO, coi trọng hợp tác và cam kết thực hiện các nghĩa vụ trong liên minh. Tuy nhiên, ông Fico nhấn mạnh trên cương vị Thủ tướng, ông sẽ làm mọi việc có thể để Slovakia không bị cuốn vào một cuộc xung đột vũ trang.

Theo thủ tướng Fico, cuộc xung đột tại Ukraine đã vượt khỏi tầm kiểm soát và những diễn biến quân sự cùng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự đang làm gia tăng lo ngại. Ông Fico đồng thời bày tỏ quan ngại trước những phát biểu ngày càng mang tính quân sự trong các cuộc thảo luận tại châu Âu.

Những nhận định trên được đưa ra một ngày trước chuyến thăm Ukraine của ông Fico. Theo TASR, ngày 18/9, Thủ tướng Slovakia dự kiến tham dự một hội nghị với các thủ tướng của một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), đồng thời gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Ukraine Serhii Koretskyi. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng dự kiến gặp ông Fico tại Ukraine.

Trước chuyến đi, ông Fico cho biết hy vọng những cuộc trao đổi tại Ukraine sẽ giúp ông có cái nhìn bớt hoài nghi hơn về tình hình hiện nay. Ông cũng nhấn mạnh hòa bình không nên được xem là điều đương nhiên và kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tìm cách kiểm soát những diễn biến có thể làm gia tăng nguy cơ xung đột.

Phát biểu của Thủ tướng Fico phản ánh quan điểm của chính phủ Slovakia về việc tránh để nước này trực tiếp bị cuốn vào cuộc xung đột, trong khi Bratislava vẫn duy trì tư cách thành viên và các nghĩa vụ trong NATO.

Lê Hà.