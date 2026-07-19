Tổng thống Lebanon công du Mỹ: Chuyến thăm lịch sử sau gần hai thập kỷ

Ngày 18/7, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã lên đường tới Washington D.C. bắt đầu chuyến thăm chính thức Mỹ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Đây là chuyến công du Mỹ đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Lebanon kể từ năm 2009, diễn ra vào thời điểm bước ngoặt khi Beirut nỗ lực thúc đẩy thực thi thỏa thuận khung với Israel nhằm chấm dứt xung đột tại miền Nam Lebanon.

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Tổng thống Lebanon tới Mỹ thúc đẩy thực thi thỏa thuận ngừng bắn với Israel. Ảnh: Reuters.

Theo Văn phòng Tổng thống Lebanon, ông Aoun dự kiến sẽ hội đàm với Tổng thống Donald Trump và nhiều quan chức cấp cao Mỹ vào tuần tới.

Nội dung thảo luận sẽ tập trung vào tình hình an ninh tại Lebanon, các biện pháp củng cố lệnh ngừng bắn với Israel, cũng như thúc đẩy việc Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ Lebanon còn chiếm đóng.

Beirut cũng mong muốn mở rộng quyền kiểm soát của nhà nước trên toàn lãnh thổ và tăng cường hỗ trợ cho Lực lượng vũ trang Lebanon, đặc biệt tại các khu vực thí điểm theo thỏa thuận với Israel.

Chuyến thăm của Tổng thống Joseph Aoun diễn ra chỉ ít ngày sau vòng đàm phán trực tiếp thứ sáu giữa Lebanon và Israel, do Mỹ làm trung gian, kết thúc tại Rome (Italia). Trước đó, ngày 26-6, hai bên đã ký thỏa thuận khung quy định Israel rút quân theo từng giai đoạn khỏi các vùng lãnh thổ Lebanon đang chiếm đóng, bắt đầu bằng hai khu vực thí điểm.

Việc hoàn tất lộ trình này gắn với điều kiện quân đội Lebanon tiếp quản hoàn toàn nhiệm vụ bảo đảm an ninh tại các khu vực được sơ tán và tiến hành giải giáp các nhóm vũ trang, trong đó có Hezbollah.

Bất chấp các nỗ lực ngoại giao, tình hình an ninh tại miền Nam Lebanon vẫn diễn biến phức tạp. Quân đội Israel ngày 18/7 cho biết đã tiến hành không kích nhằm vào các thành viên Hezbollah bị cáo buộc vận hành thiết bị bay không người lái tại khu vực gần nơi lực lượng Israel đang hoạt động.

Ở chiều ngược lại, phía Hezbollah tuyên bố không công nhận thỏa thuận khung hiện tại và khẳng định chỉ có các áp lực ngoại giao mạnh mẽ mới có thể buộc Israel rút quân hoàn toàn.

Mỹ khuyến cáo công dân hạn chế đi lại tới khu vực Trung Đông. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, ngày 18/7, Mỹ khuyến cáo công dân hạn chế đi lại tới một số khu vực ở Trung Đông do tình hình an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đại sứ quán Mỹ tại Lebanon và Jerusalem đồng thời cảnh báo người dân tránh đến các khu vực có nguy cơ cao, theo dõi sát diễn biến và chủ động kiểm tra lịch trình di chuyển. Khuyến cáo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thanh Giang

Nguồn: The Times of Israel, AA, Al Jazeera.