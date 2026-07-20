Tổng thống Lebanon công bố lộ trình triển khai thỏa thuận khung chấm dứt xung đột với Israel

Ngày 20/7, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cho biết, nước này sẽ bắt đầu triển khai thỏa thuận khung nhằm chấm dứt xung đột với Israel, trong đó bước đi đầu tiên là việc Israel rút quân khỏi miền Nam Lebanon để thiết lập khu vực thí điểm đầu tiên do chính quyền Lebanon kiểm soát. Thông tin được Văn phòng Tổng thống Lebanon công bố sau cuộc gặp giữa Tổng thống Joseph Aoun và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Washington ngày 19/7.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun. Ảnh: Asharq Al-Awsat.

Theo tuyên bố, Tổng thống Aoun cảm ơn Mỹ vì vai trò thúc đẩy tiến trình đàm phán, đồng thời nhấn mạnh thỏa thuận khung được ký ngày 26/6 hướng tới mục tiêu chấm dứt xung đột giữa Lebanon và Israel. Ông cho biết việc thực thi thỏa thuận sẽ bắt đầu bằng quá trình Israel rút lực lượng khỏi miền Nam Lebanon, tạo điều kiện để thiết lập khu vực thí điểm đầu tiên dưới sự quản lý của nhà nước Lebanon.

Tổng thống Aoun cũng đề nghị Mỹ tiếp tục tăng cường hỗ trợ Quân đội Lebanon và các lực lượng thực thi pháp luật nhằm củng cố năng lực duy trì an ninh. Bên cạnh đó, ông kêu gọi Washington khuyến khích doanh nghiệp Mỹ mở rộng đầu tư vào Lebanon, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, viễn thông và giao thông vận tải, góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế của quốc gia này.

Tổng thống Lebanon Aoun dự kiến sẽ hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 21/7. Ảnh: LBCI Lebanon.

Theo Văn phòng Tổng thống Lebanon, ông Aoun dự kiến sẽ hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 21/7. Đây sẽ là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa lãnh đạo Lebanon và Mỹ kể từ năm 2009. Hai bên dự kiến trao đổi về các biện pháp củng cố lệnh ngừng bắn, thúc đẩy ổn định lâu dài tại Lebanon cũng như tiến độ triển khai thỏa thuận khung.

Thỏa thuận khung được Lebanon và Israel ký kết sau năm vòng tham vấn do Mỹ làm trung gian tại Washington. Theo nội dung thỏa thuận, Quân đội Lebanon sẽ từng bước khôi phục quyền kiểm soát hiệu quả trên toàn bộ lãnh thổ, trong khi Israel sẽ rút lực lượng khỏi các khu vực đang kiểm soát. Hai bên kỳ vọng việc triển khai thỏa thuận sẽ góp phần duy trì lệnh ngừng bắn và tạo nền tảng cho ổn định lâu dài tại khu vực.

Lê Hà.