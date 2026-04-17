Ngừng bắn Israel - Lebanon có hiệu lực, Hạ viện Mỹ bác bỏ nghị quyết chấm dứt xung đột với Iran

Ngày 16/4, thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Lebanon chính thức có hiệu lực, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao quốc tế gia tăng nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực. Cùng thời điểm, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington có thể tiến hành các cuộc tiếp xúc mới với Iran ngay trong cuối tuần này, làm dấy lên kỳ vọng về khả năng mở rộng đối thoại liên quan đến chương trình hạt nhân và các điểm nóng an ninh.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết lệnh ngừng bắn tại Lebanon sẽ bắt đầu lúc 17 giờ 16-4 giờ miền Đông Mỹ (tức 4 giờ sáng 17-3 theo giờ Việt Nam) nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin tại Beirut, khi thời điểm lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực vào nửa đêm, nhiều khu vực đã ghi nhận tiếng súng ăn mừng của người dân. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn sau đó, các báo cáo cho thấy tình hình vẫn chưa hoàn toàn ổn định.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) cho biết, pháo binh Israel tiếp tục hoạt động tại một số khu vực miền nam Lebanon ngay sau thời điểm lệnh ngừng bắn có hiệu lực, trong khi tiếng súng máy cũng được ghi nhận. Phía Israel đồng thời kêu gọi người dân không di chuyển về phía nam sông Litani, nhấn mạnh lực lượng nước này vẫn duy trì triển khai tại khu vực.

Về phía Hezbollah, trong phản ứng đầu tiên sau tuyên bố của ông Trump, nhóm này khẳng định rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng không được cho phép Israel tự do hoạt động trong lãnh thổ Lebanon. Theo tuyên bố do bộ phận truyền thông của nhóm này phát đi, Hezbollah cho rằng sự hiện diện của quân đội Israel trên lãnh thổ của Lebanon trao cho Lebanon và người dân “quyền kháng cự”.

Trong khi đó, tổng thống Donald Trump cho biết, ông đã có các cuộc trao đổi “tích cực” với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun, đồng thời dự kiến mời hai nhà lãnh đạo tới Nhà Trắng để tiếp tục thảo luận về một khuôn khổ hòa bình lâu dài.

Ông Trump cũng cho biết, cuộc gặp có thể được tổ chức trong vòng một đến hai tuần tới, đồng thời khẳng định Washington đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm duy trì ổn định khu vực.

Cùng ngày, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu bác bỏ nghị quyết do đảng Dân chủ khởi xướng nhằm yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc xung đột với Iran. Lãnh đạo đảng Dân chủ tuyên bố sẽ tiếp tục đưa ra các nghị quyết tương tự cho đến khi cuộc xung đột kết thúc hoặc quốc hội chính thức phê chuẩn việc tiếp tục cuộc chiến. Nghị quyết này lẽ ra sẽ yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump phải rút các lực lượng Mỹ khỏi các hoạt động tấn công Iran khi chưa có sự cho phép một cách rõ ràng từ quốc hội. Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh năm 1973 của Mỹ yêu cầu nhánh hành pháp phải thông báo cho quốc hội trong vòng 48 giờ kể từ khi đưa quân vào vùng thù địch. Đạo luật cũng bắt buộc các lực lượng đó phải rút về trong vòng 60 ngày, nếu quốc hội không phê chuẩn. Một lần gia hạn duy nhất thêm 30 ngày được cho phép nếu Tổng thống chứng thực rằng cần thêm thời gian để rút quân an toàn.

Cho đến nay, khi cuộc xung đột đã kéo dài gần 50 ngày, quốc hội Mỹ vẫn chưa thực hiện bất kỳ điều nào ở trên.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, Straitstimes.