Tổng thống Hàn Quốc thúc đẩy siêu dự án bán dẫn và AI

Ngày 6/7 Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi đẩy nhanh triển khai các siêu dự án chiến lược về bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng rút ngắn thủ tục hành chính, chủ động tháo gỡ các vướng mắc để bảo đảm tiến độ đầu tư.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi đẩy nhanh triển khai các siêu dự án chiến lược về bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: Yonhap.

Theo Yonhap và KBS, phát biểu tại cuộc họp với các quan chức chính phủ cùng lãnh đạo hai tập đoàn sản xuất chip hàng đầu là Samsung Electronics và SK hynix, ông Lee nhấn mạnh Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực AI và công nghệ cao. Theo ông, tốc độ triển khai các dự án sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia trong tương lai.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố sáng kiến “Ba siêu dự án”, tập trung vào ba lĩnh vực gồm sản xuất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo vật lý (Physical AI) và các trung tâm dữ liệu AI. Theo kế hoạch, một cụm công nghiệp bán dẫn quy mô lớn sẽ được xây dựng tại khu vực Honam, phía Tây Nam Hàn Quốc, với tổng vốn đầu tư khoảng 800.000 tỷ won (tương đương 522 tỷ USD) từ Samsung Electronics và SK hynix.

Văn phòng Tổng thống cũng sẽ thành lập một nhóm công tác chuyên trách để điều phối các siêu dự án về AI. Ảnh: KBS.

Để đẩy nhanh tiến độ, Tổng thống Lee yêu cầu các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đánh giá tác động môi trường và các quy trình hành chính khác được triển khai đồng thời thay vì thực hiện tuần tự, miễn là bảo đảm đúng quy định pháp luật. Ông cũng cho rằng nếu các quy định hiện hành trở thành rào cản, cần xem xét sửa đổi thông qua quy trình lập pháp.

Bên cạnh đó, ông Lee chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm chuẩn bị hạ tầng thiết yếu như điện và nước phục vụ các khu công nghiệp bán dẫn, đồng thời yêu cầu nhanh chóng hoàn tất việc lựa chọn địa điểm triển khai và xây dựng lộ trình cụ thể cho từng dự án. Văn phòng Tổng thống cũng sẽ thành lập một nhóm công tác chuyên trách để điều phối các siêu dự án.

Đề cập những ý kiến chỉ trích từ phe đối lập, Tổng thống Lee kêu gọi các lực lượng chính trị hợp tác vì lợi ích quốc gia, đồng thời cho biết nếu ngành bán dẫn tiếp tục tăng trưởng, nguồn thu ngân sách tăng thêm sẽ được sử dụng để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu tư và nâng cao năng lực sản xuất.

Lê Hà.

Nguồn: Yonhap, KBS.