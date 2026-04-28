Tổng thống Estonia kêu gọi EU chuẩn bị sẵn sàng đối thoại với Nga

Tổng thống Estonia Alar Karis nhấn mạnh châu Âu cần sẵn sàng cho khả năng xung đột tại Ukraine có thể kết thúc đột ngột, đồng thời chủ động xây dựng các phương án ứng phó phù hợp cho giai đoạn tiếp theo.

Tổng thống Estonia Alar Karis. Ảnh: ERR.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Helsingin Sanomat của Phần Lan ngày 27/4, ông Karis cho rằng các nước châu Âu cần phối hợp chuẩn bị từ sớm, nhằm tránh bị động trước những diễn biến khó lường. Theo ông, xung đột có thể kéo dài trong nhiều năm hoặc kết thúc trong thời gian ngắn, song việc chuẩn bị trước là yêu cầu cần thiết trong mọi kịch bản.

Người đứng đầu Nhà nước Estonia cũng đề cập đến những lo ngại liên quan đến an ninh khu vực, cho rằng các nhận định về việc Estonia có thể trở thành mục tiêu trong tương lai phần nào xuất phát từ tâm lý lo ngại hoặc cách nhìn nhận từ bên ngoài. Ông cho rằng những đánh giá này đã ảnh hưởng nhất định đến môi trường đầu tư cũng như một số hoạt động quốc tế tại nước này.

Về chính sách quốc phòng, Tổng thống Karis cho biết Estonia dự kiến chi hơn 2 tỷ euro cho quốc phòng trong năm nay, tương đương trên 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mức chi này nhằm bảo đảm năng lực phòng thủ và an ninh quốc gia, không đồng nghĩa với việc gia tăng đánh giá về nguy cơ.

Lữ đoàn Bộ binh số 2 của Lực lượng Phòng vệ Estonia (EDF) xây dựng hào chống tăng thuộc tuyến phòng thủ Baltic tại Setomaa, tháng 4/2026. Ảnh:ERR.

Liên quan đến định hướng dài hạn, Tổng thống Estonia đề xuất Liên minh châu Âu (EU) xem xét bổ nhiệm một đặc phái viên phụ trách Nga nhằm chuẩn bị cho giai đoạn sau xung đột. Theo ông, việc tham gia vào các cuộc thảo luận là điều kiện quan trọng để các quốc gia thành viên, bao gồm cả những nước quy mô nhỏ, có thể đóng góp ý kiến và bảo đảm lợi ích của mình trong các quyết định chung.

Tổng thống Karis cũng cho rằng việc vừa duy trì năng lực quốc phòng, vừa chuẩn bị các kênh đối thoại là cần thiết nhằm bảo đảm ổn định và an ninh lâu dài cho khu vực.

Trong khi đó, một số ý kiến trong EU vẫn tỏ ra thận trọng đối với việc nối lại đối thoại. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas cho rằng việc tiếp xúc cần được cân nhắc kỹ lưỡng và phụ thuộc vào các điều kiện cụ thể.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov khẳng định Moscow không có ý định gây căng thẳng, song nhấn mạnh sẽ có phản ứng tương ứng trước các động thái mà nước này cho là không phù hợp.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.