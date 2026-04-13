Tổng thống Erdogan cảnh báo: "Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiến quân vào Israel"

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cảnh báo, Thổ Nhĩ Kỳ có thể có hành động chống lại Israel nếu xung đột tiếp tục leo thang và các nỗ lực trung gian trong đó có vai trò của Pakistan không đạt kết quả. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán Mỹ - Iran rơi vào bế tắc. Washington thúc đẩy một thỏa thuận mang tính “cuối cùng”, trong khi Tehran không cho thấy dấu hiệu vội vàng. Căng thẳng vì thế vẫn duy trì ở mức cao, với eo biển Hormuz nổi lên như một điểm nóng then chốt.

Phát biểu tại Hội nghị các Đảng Chính trị Á châu (ICAPP) diễn ra tại Istanbul cuối tuần qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định nước này có đủ khả năng và ý chí để can thiệp quân sự vào Israel, tương tự như các chiến dịch trước đây tại Libya và Nagorno-Karabakh.

Ông Erdogan nhấn mạnh: "Giống như cách chúng ta đã tiến vào Karabakh và Libya, chúng ta cũng có thể làm điều tương tự với Israel. Không có lý do gì chúng ta không thể thực hiện điều đó."

Ông Edorgan nói thêm: “Thủ tướng Netanyahu đã bị mù quáng bởi máu và lòng thù hận. Nếu Pakistan không làm trung gian hòa giải trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, chúng tôi có thể đã thực hiện các biện pháp mạnh tay hơn để "cho Israel biết vị trí của mình”

Trong phát biểu của mình, ông Erdogan chỉ trích các hành động quân sự của Israel là đi ngược lại các giá trị nhân đạo, đồng thời cho rằng chúng đang góp phần đẩy khu vực Tây Á vào vòng xoáy leo thang nguy hiểm hơn.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh xung đột tại khu vực Trung Đông leo thang nghiêm trọng, đặc biệt là các cuộc tấn công của Israel vào miền Nam Lebanon khiến hơn 1,2 triệu người phải di tản

Tổng thống Erdogan cáo buộc chính phủ của Thủ tướng Netanyahu đang điều hành một “mạng lưới diệt chủng” và cố tình phá hoại các sáng kiến hòa bình quốc tế. Ông cho rằng các hành động quân sự của Israel không chỉ nhắm vào Gaza mà còn đang mở rộng sang Lebanon và Syria, đe dọa trực tiếp đến an ninh toàn cầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh tư liệu của Reuters.

Ngay sau phát biểu của ông Erdogan, phía Israel đã có động thái đáp trả mạnh mẽ. Thủ tướng Isarel Benjamin Netanyahu khẳng định Israel dưới sự lãnh đạo của ông sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại “chế độ khủng bố của Iran” và các lực lượng ủy nhiệm, bất chấp những lời đe dọa từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Dù đây không phải lần đầu ông Erdogan đưa ra những tuyên bố cứng rắn, nhưng việc nhắc lại các tiền lệ quân sự tại Libya và Karabakh cho thấy căng thẳng ngoại giao giữa Ankara và Tel Aviv đã chạm mức thấp kỷ lục, đẩy khu vực vào một giai đoạn bất ổn mới.

Nhật Lệ

Nguồn: The Jerusalem post, MSN news