Mỹ phác thảo tầm nhìn chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tại Đối thoại Shangri-La

Phát biểu tại phiên toàn thể đầu tiên của Đối thoại Shangri-La 2026 ở Singapore ngày 30/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã phác thảo tầm nhìn chiến lược mới của Washington đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó nhấn mạnh vai trò của các liên minh dựa trên chia sẻ trách nhiệm, duy trì cân bằng quyền lực và tăng cường năng lực phòng thủ của các đối tác trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong phiên họp toàn thể đầu tiên tại Đối thoại Shangri-La của IISS vào ngày 30 tháng 5 năm 2026. Ảnh: CNA

Trong bài phát biểu với chủ đề “Chiến lược của Mỹ vì hòa bình tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang định hình một cách tiếp cận mới đối với các liên minh và quan hệ đối tác trong khu vực.

Theo ông Hegseth, chiến lược mới được xây dựng trên cơ sở lợi ích chung và thực tế về tương quan sức mạnh, nhằm giúp Mỹ vững mạnh hơn, các đồng minh và đối tác có năng lực hơn, đồng thời góp phần duy trì một khu vực Thái Bình Dương ổn định và an toàn.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh Mỹ hướng tới xây dựng các liên minh dựa trên “quan hệ đối tác thực chất”, trong đó các nước đồng minh và đối tác đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo đảm an ninh của chính mình thay vì phụ thuộc vào Washington.

Ông Hegseth nói: “Thời kỳ Mỹ trợ cấp cho hoạt động quốc phòng của các quốc gia giàu có đã kết thúc. Chúng tôi cần các đối tác, không phải các bên được bảo hộ. Chúng tôi tìm kiếm những liên minh được xây dựng trên trách nhiệm chung, chứ không phải sự phụ thuộc”.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có ý nghĩa đặc biệt đối với an ninh và thịnh vượng của Mỹ. Ông cho rằng việc bất kỳ quốc gia nào đạt được vị thế áp đảo trong khu vực đều có thể làm suy yếu cán cân quyền lực hiện nay. Tuy nhiên, Mỹ không tìm kiếm đối đầu mà hướng tới duy trì một trạng thái cân bằng ổn định, trong đó không quốc gia nào có thể áp đặt vị thế bá quyền đối với các nước khác.

Ông Hegseth nhấn mạnh: “Điều chúng tôi hướng tới là một cán cân quyền lực thuận lợi nhưng bền vững, trong đó không quốc gia nào có thể áp đặt vị thế bá quyền và đe dọa an ninh hay thịnh vượng của Mỹ cũng như các đồng minh”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có ý nghĩa đặc biệt đối với an ninh và thịnh vượng của Mỹ. Ảnh: CNA

Người đứng đầu Lầu Năm Góc khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các điều kiện bảo đảm hòa bình và thịnh vượng trong khu vực, đồng thời theo đuổi chính sách “hòa bình thông qua sức mạnh”. Theo đó, Washington sẽ ưu tiên tăng cường năng lực quân sự, khả năng sẵn sàng chiến đấu và hợp tác quốc phòng thực chất thay vì những tuyên bố mang tính biểu tượng.

Ông Hegseth cũng cho biết Mỹ mong muốn tăng cường chia sẻ gánh nặng quốc phòng với các đồng minh và đối tác, coi đây là một nội dung quan trọng trong Chiến lược Quốc phòng mới của nước này.

Kết thúc bài phát biểu, ông Hegseth kêu gọi các quốc gia trong khu vực cùng xây dựng một mạng lưới các nước mạnh, tự chủ và có khả năng bảo vệ chủ quyền của mình, đồng thời đóng góp cho an ninh tập thể và duy trì cán cân quyền lực ổn định tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đối thoại Shangri-La 2026 diễn ra từ ngày 29/5 đến 1/6 tại Singapore, quy tụ các bộ trưởng quốc phòng, tướng lĩnh quân đội, chuyên gia và quan chức cấp cao từ nhiều quốc gia trên thế giới để thảo luận các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu.

Bích Hồng