Quan hệ Hungary - EU ghi nhận tín hiệu tích cực

Thủ tướng Hungary Péter Magyar ngày 29/5 cho biết, nước này đã đạt được thỏa thuận với Ủy ban châu Âu (EC) về việc giải ngân gần như toàn bộ các khoản quỹ phục hồi và quỹ liên kết của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Hungary, với tổng trị giá 16,4 tỷ euro.

Thủ tướng Hungary Péter Magyar và Chủ tịch EC Ursula von der Leyen. Ảnh: European Union

Phát biểu với báo giới tại cuộc gặp với Chủ tịch EC Ursula von der Leyen, ông Magyar cho biết thỏa thuận sẽ cho phép Budapest tiếp cận các nguồn vốn đã bị đóng băng trong nhiều năm qua do những bất đồng giữa EU và chính quyền tiền nhiệm liên quan đến các vấn đề pháp quyền và chống tham nhũng. Theo bà Von der Leyen, EC sẽ giải ngân 10 tỷ euro từ Quỹ Phục hồi và Khả năng chống chịu hậu đại dịch của EU. Bên cạnh đó, Hungary sẽ nhận thêm 4,2 tỷ euro và 2,2 tỷ euro từ các quỹ liên kết của khối.

Đánh giá cao những bước đi cải cách của chính phủ mới tại Hungary, bà Von der Leyen cho rằng, Budapest đã đạt những tiến triển đáng kể trong việc đáp ứng các yêu cầu của EU.

Về phần mình, Thủ tướng Magyar khẳng định, chính phủ đã nỗ lực để bảo đảm tiếp cận toàn bộ nguồn vốn hỗ trợ. Theo ông Magyar, số tiền tương đương khoảng 13% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hungary sẽ được sử dụng cho các dự án hạ tầng, giáo dục, y tế và hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, Budapest vẫn phải hoàn thành các điều kiện cải cách do EU đặt ra trước khi quá trình giải ngân được hoàn tất.

Liên quan đến tiến trình gia nhập EU của Ukraine, ông Magyar khẳng định, việc giải ngân các khoản quỹ cho Hungary không liên quan đến lập trường của Budapest đối với các cuộc đàm phán gia nhập của Kiev. Ông cho biết, Hungary vẫn mong muốn đạt được thỏa thuận với Ukraine về các vấn đề liên quan đến quyền giáo dục và ngôn ngữ của cộng đồng người Hungary tại nước này.

Thỏa thuận được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực cải thiện quan hệ giữa Hungary và EU sau nhiều năm bất đồng, đồng thời tạo thêm nguồn lực cho Budapest thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng.

Minh Phương