Tổng thống Cộng hòa Séc kêu gọi củng cố năng lực quốc phòng châu Âu

Ngày 21/5, phát biểu khai mạc Diễn đàn GLOBSEC 2026 tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, Tổng thống nước chủ nhà Petr Pavel đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ đối với các quốc gia châu Âu trong việc chủ động gia tăng trách nhiệm đối với an ninh khu vực.

Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel. Ảnh: Euromaidan Press.

Nhà lãnh đạo Cộng hòa Séc nhấn mạnh hòa bình không còn là trạng thái mặc định mà phải được chủ động bảo vệ, đặc biệt trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine bước sang năm thứ năm, tình hình Trung Đông tiếp diễn bất ổn và Mỹ đang chuyển dịch trọng tâm chiến lược sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Để ứng phó với cục diện địa chính trị đang thay đổi, Tổng thống Petr Pavel đã đề xuất ba định hướng chiến lược cốt lõi, bắt đầu từ việc xây dựng một trụ cột châu Âu vững mạnh hơn bên trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Theo ông, châu Âu cần chuyển dịch từ vai trò “đóng góp” thuần túy sang thế chủ động “gánh vác trách nhiệm và sẵn sàng chiến đấu” thông qua việc tích hợp toàn diện năng lực quốc phòng vào hệ thống lập kế hoạch của liên minh, thay vì thành lập các cấu trúc riêng rẽ. Song song với đó, việc thúc đẩy hợp tác bổ trợ giữa NATO và Liên minh châu Âu (EU) là yêu cầu cấp bách nhằm kết hợp nhu cầu quân sự của NATO với các công cụ tài chính và hạ tầng của EU, tối ưu hóa các nguồn lực đầu tư răn đe chung.

Cuối cùng, Tổng thống Pavel khẳng định việc duy trì cam kết hỗ trợ nhất quán đối với Ukraine là một khoản đầu tư trực tiếp vào an ninh lâu dài của châu lục. Ông nhận định Kiev không chỉ đang phòng thủ mà còn thúc đẩy sự đổi mới mang tính bước ngoặt trong tư duy quân sự và công nghiệp quốc phòng của toàn châu Âu.

Diễn đàn GLOBSEC 2026 tại Séc, định hình chính sách quốc phòng và an ninh châu Âu. Ảnh: Qatar news agency.

Kết luận bài phát biểu, nhà lãnh đạo Cộng hòa Séc khẳng định châu Âu hoàn toàn có đủ tiềm lực kinh tế và công nghiệp để trở thành một thực thể chiến lược độc lập, song tốc độ hành động sẽ quyết định thành bại khi lịch sử không chờ đợi châu Âu sẵn sàng.

Thanh Giang

Nguồn: Pražský hrad.