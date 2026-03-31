Tống Sơn đưa nghị quyết vào cuộc sống

Bám sát các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I đã đề ra, trong đó tập trung cụ thể hóa 25 chỉ tiêu và 4 nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, ngay sau đại hội UBND xã Tống Sơn đã xây dựng chương trình hành động nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng cho năng suất cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân Tống Sơn.

Đảng ủy xã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách chỉ đạo các tổ chức đảng, ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch hành động của đơn vị mình để tập trung triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Theo Chủ tịch UBND xã Tống Sơn Nguyễn Văn Thịnh, mục tiêu của xã trong giai đoạn tới là xây dựng địa phương phát triển toàn diện, bền vững theo định hướng dịch vụ, du lịch, công nghiệp... Trong đó, dịch vụ và du lịch giữ vai trò động lực, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp là lực đẩy, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp sạch, hỗ trợ và khai thác hiệu quả cụm công nghiệp theo quy hoạch gắn với bảo vệ môi trường. Phát triển toàn diện nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc, hoàn thành tiêu chí xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2026-2030.

Với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã đang đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, tăng cường đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng sản xuất; quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm; chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng, vật nuôi có giá trị hơn. Phát triển chăn nuôi công nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trang trại, gia trại thân thiện môi trường; phát triển giống đặc sản, chăn nuôi hữu cơ để tăng giá trị và lợi thế cạnh tranh. Tập trung phát triển nuôi trồng theo hướng công nghiệp, sinh thái; kiểm soát dịch bệnh và dư lượng kháng sinh; bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản bền vững; mở rộng mô hình lúa - cá luân phiên... Trong lĩnh vực lâm nghiệp, chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phục hồi rừng tự nhiên gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và cảnh quan; phát triển kinh tế rừng theo mô hình trồng rừng gỗ lớn để nâng cao sinh kế; bảo vệ nghiêm ngặt rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Đồng thời rà soát, chuyển đổi đất lâm nghiệp không có rừng sang sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp phù hợp quy hoạch.

Bên canh đó, xã cũng tập trung xây dựng các tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối giữa trung tâm xã (mới) với các vùng (xã cũ), tạo ra mạng lưới giao thông đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu giao thương của Nhân dân... Cùng với đó đầu tư các tuyến đường đã xuống cấp; tranh thủ các chương trình, dự án đầu tư xây dựng kênh mương phục vụ năng lực tưới tiêu, giao thông nội đồng; đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp và phòng chống hiệu quả thiên tai... Tập trung kêu gọi thu hút đầu tư để triển khai lấp đầy Cụm Công nghiệp Hà Lĩnh 2; hoàn thành tuyến đường từ nút giao cao tốc Bắc - Nam đi đền Hàn Sơn, đền Cô Bơ; nâng cấp tỉnh lộ 522B, đường từ Quốc lộ 217 đi Tiên Sơn, đường từ ngã ba Dìn đi Thanh Xá và các dự án về nâng cấp hồ đập, trạm bơm, xử lý môi trường, các dự án về đất ở dân cư... Tiếp tục chỉnh trang vỉa hè, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng. Đấu mối kêu gọi đầu tư xây dựng trường THCS theo quy hoạch; từng bước kêu gọi đầu tư phát triển du lịch cộng đồng gắn với phát huy giá trị các khu tâm linh gắn với bảo tồn các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn.

Với cách làm bài bản, sự đồng thuận cao giữa đảng ủy, chính quyền và Nhân dân, xã Tống Sơn đang từng bước cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I đề ra.

Bài và ảnh: Minh Khanh