Giám sát việc triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp tại xã Tân Ninh

Chiều 12/5, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa do đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy xã Tân Ninh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh hội nghị.

Thời gian qua, Đảng ủy xã Tân Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội đảng các cấp bằng các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành 51 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo liên quan đến triển khai thực hiện nghị quyết; UBND xã ban hành 5 văn bản; HĐND xã ban hành 4 văn bản; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ban hành 16 văn bản để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Việc học tập, quán triệt nghị quyết được tổ chức nghiêm túc với nhiều hình thức phong phú, như thông qua hội nghị trực tiếp, trực tuyến, sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và mạng xã hội.

Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết và chương trình hành động; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt khoảng 98%; 100% cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch sau học tập, chất lượng đạt khá trở lên.

Đặc biệt, xã Tân Ninh đã triển khai nhiều mô hình mới, sáng tạo trong thực hiện nghị quyết. Mô hình “Nhân dân tham gia giám sát thông qua tổ tự quản tại khu dân cư” được triển khai đồng bộ tại 29/29 thôn, thu hút trên 88% hộ dân tham gia. Địa phương thành lập 29 nhóm Zalo cộng đồng tại các thôn để tiếp nhận, xử lý ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; đến nay đã tiếp nhận và xử lý trên 350 ý kiến phản ánh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền với Nhân dân.

Hoạt động đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân được duy trì thường xuyên, thu hút trên 300 lượt người tham gia; nhiều ý kiến, kiến nghị được giải quyết ngay từ cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tổ chức 3 cuộc giám sát đối với các chi bộ, đơn vị về việc xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, qua đó kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế.

Thảo luận tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của Đảng ủy xã Tân Ninh trong công tác tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và cụ thể hóa nghị quyết gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Tân Ninh đạt được sau thời gian sáp nhập và đi vào hoạt động.

Đồng chí nhấn mạnh, việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, đề nghị xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Văn Hùng (CTV)