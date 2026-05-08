Cơ chế đặc thù xác định danh tính hài cốt liệt sỹ bằng phương pháp giám định ADN

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN.

Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thu nhận mẫu ADN đối với 100 thân nhân liệt sỹ của phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Áp dụng mức chi tối đa cho giám định ADN

Về nội dung, định mức chi lấy mẫu hài cốt liệt sỹ, Nghị quyết quy định nội dung chi, bao gồm: thuê phông, bạt; dụng cụ, vật tư lấy mẫu; dụng cụ, vật tư bảo quản, lưu trữ mẫu tạm thời; vận chuyển, bàn giao mẫu cho đơn vị giám định ADN; thuê nhân công, mua vật tư, trang bị bảo đảm cho các hoạt động khai quật, cất bốc, sửa lại vỏ mộ sau khi lấy mẫu, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu theo quy định; các khoản chi hợp lý, hợp lệ khác có liên quan trực tiếp (bao gồm mua quách/tiểu trong trường hợp bị hư hỏng do khai quật lấy mẫu).

Mức chi tối đa là 6.000.000 đồng/mộ. Việc thanh toán thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước trên cơ sở hồ sơ thực tế và không vượt mức chi tối đa cho phép nêu trên.

Về mức chi tối đa giám định ADN mẫu hài cốt liệt sỹ và giám định ADN mẫu thân nhân liệt sỹ, Nghị quyết cho phép áp dụng mức chi tối đa đối với giám định ADN mẫu hài cốt liệt sỹ là 14.102.000 đồng/mẫu và đối với giám định ADN mẫu thân nhân liệt sỹ là 3.480.331 đồng/mẫu.

Việc thanh toán thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước trên cơ sở hồ sơ thực tế và không vượt mức chi tối đa cho phép nêu trên.

Thực hiện xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành như sau:

Đối với mẫu hài cốt liệt sỹ và mẫu thân nhân liệt sỹ đã được tiếp nhận nhưng chưa được giám định ADN, Chính phủ cho phép áp dụng mức chi tối đa giám định ADN mẫu hài cốt liệt sỹ và giám định ADN mẫu thân nhân liệt sỹ ở trên để thực hiện giám định ADN và thanh toán kinh phí theo quy định.

Đối với mẫu hài cốt liệt sỹ và mẫu thân nhân liệt sỹ đã được giám định ADN nhưng chưa thanh toán kinh phí, Chính phủ cho phép áp dụng mức chi tối đa là 4.685.000 đồng/mẫu để thanh quyết toán.

Các đơn vị giám định lập hồ sơ đề nghị thanh toán trên cơ sở hóa đơn, chứng từ hợp lệ và được cơ quan chủ quản xác nhận, gửi Bộ Nội vụ xem xét, thực hiện thanh quyết toán theo quy định. Việc thanh toán được thực hiện theo hồ sơ thực tế và không vượt mức chi tối đa cho phép.

Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị giám định ADN trực thuộc tổ chức thực hiện giám định ADN mẫu hài cốt liệt sỹ theo địa bàn được Ban Chỉ đạo quốc gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ phân công.

Bộ Công an lựa chọn đơn vị phối hợp thu nhận và phân tích ADN mẫu thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin đảm bảo quy định của Luật Căn cước.

Bổ sung chế độ hỗ trợ người tham gia nhiệm vụ

Đối với người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật, người trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ được hưởng thêm các chế độ sau:

- Hỗ trợ tiền ăn thêm mức 72.000 đồng/người/ngày, tính theo số ngày thực tế làm nhiệm vụ.

- Hỗ trợ tiền bồi dưỡng bằng 0,2 lần mức lương cơ sở/người/ngày, tính theo số ngày thực tế làm nhiệm vụ.

Trong ngày thực tế làm nhiệm vụ, nếu thời gian làm việc dưới 4 giờ thì được tính bằng 1/2 ngày; từ đủ 4 giờ trở lên thì được tính bằng 1 ngày. Khi hưởng chế độ bồi dưỡng theo điểm này thì không đồng thời hưởng chế độ công tác phí theo quy định.

Đối với người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được hưởng chế độ sau:

- Hỗ trợ tiền ăn thêm mức 72.000 đồng/người/ngày, tính theo số ngày thực tế làm nhiệm vụ.

- Hỗ trợ tiền bồi dưỡng bằng 0,3 lần mức lương cơ sở/người/ngày, tính theo số ngày thực tế làm nhiệm vụ.

Trong ngày thực tế làm nhiệm vụ, nếu thời gian làm việc dưới 4 giờ thì được tính bằng 1/2 ngày; từ đủ 4 giờ trở lên thì được tính bằng 1 ngày.

Nghị quyết nêu rõ, người thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sỹ được hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 281/2025/NĐ-CP ngày 29/10/2025 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với cá nhân, tổ chức làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thì không hưởng chế độ, chính sách quy định ở trên.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 6/5/2026 và được thực hiện đến hết ngày 31/7/2026./.

Theo TTXVN