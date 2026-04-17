Đưa nghị quyết thấm sâu vào cuộc sống

Tinh thần xuyên suốt của Đại hội Đảng bộ xã Trường Văn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể. Do đó, việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đang được xã tập trung thực hiện bằng các chương trình hành động sát thực tiễn, đưa nghị quyết thấm sâu vào cuộc sống.

Nghề nón lá ở Trường Văn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Một sáng mùa hè ở xã Trường Văn, không khí tất bật lan tỏa khắp những con ngõ nhỏ. Phía trong những nếp nhà, các bà, các cô ngồi quây quần bên khung nón, đôi tay thoăn thoắt, tiếng kim, cước lách cách xuyên qua những lớp lá mỏng. Không bảng hiệu, không xưởng lớn, làng nghề nón lá Trường Giang lặng lẽ hiện hữu trong nhịp sống thường ngày. Với gần 2.000 hộ làm nón và khoảng 5.000 lao động tham gia, mỗi năm nghề nón lá ở Trường Văn đưa ra thị trường hàng triệu sản phẩm, đóng góp nguồn thu đáng kể cho kinh tế địa phương. Thị trường tiêu thụ được mở rộng, những chiếc nón bền, đẹp theo chân người dân nơi đây đi khắp muôn phương là hiện thực sinh động cho việc hiện thực hóa đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I vào cuộc sống.

Ở Trường Văn, ngoài nghề nón lá truyền thống, người dân nơi đây sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng. Lấy nông nghiệp làm nền tảng cho phát triển, trên những cánh đồng xanh ngát, hệ thống mương tưới tiêu, chống hạn được xã đầu tư xây dựng kiên cố. Những mảnh ruộng nhỏ lẻ, manh mún trước đây được chuyển đổi thành những cánh đồng mẫu lớn và các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa áp dụng khoa học - kỹ thuật, đưa năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao. Năm 2025, toàn xã đã duy trì và phát triển vùng trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP được 78ha, gồm 75ha lúa, 3ha rau an toàn. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao là 232ha, đạt 103% kế hoạch.

Trong nông nghiệp, xã khuyến khích người dân đổi mới tư duy, tập trung nguồn lực đầu tư mở rộng và chuyển đổi sản xuất; gắn sản xuất với chế biến và dịch vụ theo chuỗi giá trị sản phẩm; chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và sức khỏe người tiêu dùng, nhất là phát triển các sản phẩm OCOP. Hiện nay, 3 sản phẩm OCOP nón lá Thái Tươi, nấm sò Tuấn Lan và gạo sạch Hương Quê đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường và trở thành động lực để các gia đình tiếp tục đầu tư xây dựng các sản phẩm OCOP, để tạo điểm nhấn riêng cho phát triển kinh tế của địa phương. Đặc biệt, xã đang tiến hành khảo sát xây dựng đề án phát triển cây cói và đề án phát triển vùng nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2026-2030 nhằm tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp của xã.

Giữ vai trò quan trọng của nền kinh tế, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định. Trên địa bàn xã hiện có Công ty TNHH may Hửng Đông Hưng Yên, tạo việc làm cho hơn 400 lao động. Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã tiếp nhận 17 dự án do huyện Nông Cống (cũ) chuyển giao, với tổng mức đầu tư hơn 179 tỷ đồng; 139 dự án do các xã cũ chuyển giao với tổng mức đầu tư hơn 154 tỷ đồng. Với mỗi dự án, xã tiến hành rà soát, đánh giá kỹ hiện trạng cho phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương, từ đó điều chỉnh dự án nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư. Cùng với cụm công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch chung có diện tích 72,3ha, các dự án này sẽ mở ra diện mạo mới cho xã Trường Văn trong tương lai.

Song song với lĩnh vực kinh tế, sự chuyển biến tích cực trong lĩnh vực văn hóa - xã hội đã góp phần quan trọng làm tươi sáng hơn diện mạo nông thôn của xã. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục lan tỏa sâu rộng, với 4.896/5.456 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 89,7%; có 22/24 thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa. Trường Văn hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới tươi đẹp, đầy sức sống với hệ thống đường giao thông được trải nhựa, bê tông sạch đẹp; những ngôi nhà cao tầng nối nhau mọc lên san sát; hệ thống trường học, trạm y tế, công sở xã được xây dựng khang trang với đầy đủ trang thiết bị dạy học, khám, chữa bệnh và làm việc, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ Nhân dân.

Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đã phản ánh rõ nét tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân xã Trường Văn trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trường Văn Nguyễn Đức Long, cho biết: “Để có được kết quả đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng bộ xã đã xây dựng chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác hằng năm để triển khai thực hiện. Đồng thời, yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức đoàn thể phải cụ thể hóa thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sát với thực tiễn. Từ đó, tổ chức thực hiện theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm gắn với kiểm tra, giám sát để đôn đốc, nhắc nhở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Kết quả đạt được trong năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội là nền tảng quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Trường Văn tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đưa Trường Văn ngày càng phát triển văn minh, hiện đại”.

Bài và ảnh: Minh Khôi