Định Hòa đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Ngay sau đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Định Hòa đã tập trung đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Ông Phạm Văn Nghĩa ở thôn Bái Ân 1 đầu tư nhà màng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Hà Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: "Xã chú trọng tuyên truyền, vận động các hộ dân tích tụ ruộng đất, tạo cơ chế, chính sách kích cầu kêu gọi doanh nghiệp, hộ tư nhân đầu tư; hỗ trợ tìm kiếm, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm; hướng các hộ phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Nhiều hộ mạnh dạn đưa cây trồng, vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất tập trung, xây dựng nhà màng, nhà lưới. Do đó, nhiều loại cây trồng, vật nuôi trở thành sản phẩm chủ lực của địa phương, có giá trị kinh tế gấp nhiều lần sản xuất nông nghiệp truyền thống".

Xã cũng tăng cường chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình; triển khai thực hiện các dự án, giám sát đảm bảo chất lượng, tiến độ; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng thị trường và phát triển. Quý I/2026, xã đã giải quyết 54 bộ hồ sơ liên quan tới việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh các lĩnh vực, thay đổi thông tin đăng ký hộ kinh doanh, chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. Về công tác giải ngân vốn đầu tư công, tính đến tháng 2/2026 đã giải ngân 997,221 triệu đồng; đẩy mạnh giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường thuộc thôn Hải Quật, hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư mới thôn Bái Ân, Thung Thôn, Đồng Mã, Phú Khang (giai đoạn 1). Việc đẩy mạnh thực hiện các dự án, phát triển hạ tầng nông thôn tiếp tục mở ra động lực, cơ hội cho người dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xã đã xây dựng video quét QR Code để quảng bá di tích lịch sử cấp quốc gia Điện Thừa Hoa và Từ đường Phúc Quang cho du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa nơi đây; xây dựng mô hình chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ, phát động đội ngũ công chức học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, thực thi công vụ...

Đoàn thanh niên xã thực hiện chương trình chuyển đổi số tạo mã quét QR ở các khu di tích lịch sử cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn xã.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, xã Định Hòa đã chú trọng khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế. Hiện trên địa bàn xã có 8 di tích lịch sử, văn hóa, trong đó có 2 di tích cấp quốc gia, 6 di tích cấp tỉnh; có Lễ hội truyền thống phủ Nhì gắn với Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Điện Thừa Hoa và Từ đường Phúc Quang - nơi thờ Chính Quang thục Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao, mẹ đẻ vua Lê Thánh Tông; Di tích phủ Cẩm - nơi có đền thờ Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh; Di tích Đền thờ Khương Công Phụ (người Việt duy nhất làm Tể tướng triều Đường, Trung Quốc). Đây là những điểm văn hóa tâm linh có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của Nhân dân; đồng thời là nơi tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào của quê hương. Tại đây, ban quản lý di tích và các thôn đã chú trọng công tác quản lý, duy trì lễ hội, phục vụ du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử và check-in. Sau tết, lượng khách đến các điểm tăng 15% so với mọi năm...

Bà Ngô Thị Hạnh, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã, cho biết: “Với những giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương, Nghị quyết số 80-NQ/TW là cơ hội để xã Định Hòa khai thác, phát huy tiềm năng, củng cố nền tảng tinh thần cho sự phát triển bền vững, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Bài và ảnh: Lê Hà