Đảng bộ xã Thiệu Tiến đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đảng bộ xã Thiệu Tiến hiện có 39 tổ chức cơ sở đảng với hơn 1.100 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ xã đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung đưa các nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đảng bộ xã Thiệu Tiến triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiệu Tiến cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 25 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá. Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, Đảng ủy xã đã chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tiễn địa phương; đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho từng đồng chí trong cấp ủy, từng chi bộ trong tổ chức thực hiện. Công tác quán triệt, triển khai nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ từ xã đến cơ sở. Các nội dung nghị quyết được tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân thông qua nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp, dễ hiểu, dễ nhớ. Trên cơ sở đó, các tổ chức cơ sở đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.

Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu xây dựng Thiệu Tiến phát triển toàn diện, bền vững, trở thành vùng quê đáng sống, giàu bản sắc và đầy triển vọng, góp phần cùng tỉnh Thanh Hóa và cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, Đảng bộ xã xác định rõ phương châm “dân hiểu, dân tin, dân làm” là yếu tố then chốt. Việc triển khai nghị quyết được gắn chặt với các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sát với nhu cầu và lợi ích thiết thực của Nhân dân. Nhờ đó, nhiều chủ trương, đường lối của Đảng đã được cụ thể hóa bằng những việc làm mang lại hiệu quả rõ rệt.

Trong phát triển kinh tế, xã tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị sản xuất; khuyến khích Nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Xã đã phối hợp với Công ty CP Thương mại Sao Khuê đưa giống lúa năng suất, chất lượng cao vào gieo trồng trên diện tích 41,2ha lúa tập trung, thực hiện liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Bên cạnh đó, diện tích nuôi trồng thủy sản được duy trì ổn định 36,8ha, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đáng chú ý, xã đã từng bước phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 5.000m2, gồm hệ thống nhà lưới, nhà màng sản xuất rau an toàn và dưa lưới, dưa Kim Hoàng hậu, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế tích cực, tạo hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp địa phương.

Song song với phát triển nông nghiệp, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ trên địa bàn xã cũng có bước phát triển. Các ngành nghề truyền thống tiếp tục được duy trì và mở rộng; một số ngành nghề mới được du nhập, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. 2 nhà máy may xuất khẩu đi vào hoạt động ổn định, đạt sản lượng khoảng 1,4 triệu sản phẩm/năm. Cụm công nghiệp Ngọc Vũ giai đoạn 1 với diện tích 32,1ha đã hoàn thành hạ tầng, thu hút 2 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 45 triệu USD, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân.

Thực hiện khâu đột phá về quy hoạch và phát triển hạ tầng, xã Thiệu Tiến tập trung hoàn thiện đồ án quy hoạch vùng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời triển khai hiệu quả quy hoạch chung và các quy hoạch chi tiết. Công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng được tăng cường; việc công khai, minh bạch trong quy hoạch và đầu tư được chú trọng. Xã cũng đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, góp phần tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nhiều công trình, dự án hạ tầng được triển khai như: nâng cấp tuyến đường bê tông từ UBND xã đến Khu Di tích lịch sử nhà thờ họ Vương; cải tạo tuyến đường trục chính đoạn từ thôn Cẩm Vân đi thôn Lam Vỹ; xây dựng hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt; đầu tư hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường... Qua đó, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác XDNTM nâng cao, kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm. Phong trào xây dựng mô hình “Nhà sạch, vườn xanh, ngõ sáng, đường đẹp, thôn văn hóa” được triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Đến nay, toàn xã có 3.141/5.108 hộ đạt tiêu chí “nhà sạch”; 21/23 thôn triển khai mô hình “vườn xanh”. Hội Cựu chiến binh xã đã xây dựng 23 tuyến đường tự quản, 5 tuyến đường cờ và hơn 2.000m đường hoa; đoàn thanh niên xây dựng mới 6 tuyến đường thanh niên tự quản và triển khai 2 tuyến đường cờ thanh niên... góp phần tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã khẳng định sự đúng đắn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã Thiệu Tiến, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để địa phương tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

