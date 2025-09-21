Tống Sơn: Bám sát thực tiễn cơ sở, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh

Sau hơn 2 tháng đi vào thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, dù còn nhiều khó khăn, Đảng bộ xã Tống Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị sát với thực tiễn địa phương.

Từ sự đóng góp của người dân, nhà văn hóa thôn Tâm Quy được đầu tư xây dựng khang trang.

Xã Tống Sơn được sáp nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Hà Tân, Hà Tiến, Hà Sơn và thị trấn Hà Lĩnh. Đảng bộ xã có 1.325 đảng viên, sinh hoạt ở 54 đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Xuân Dũng, chia sẻ: “Ngay sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ xã đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và thống nhất quy chế hoạt động để đảm bảo sự đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình vận hành để phục vụ tốt hơn cho người dân và phát triển địa phương. Trong đó, chú trọng việc chỉ đạo các cấp ủy hướng mạnh về cơ sở, bám sát thực tiễn, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, công tác điều hành khoa học, linh hoạt, rõ việc, rõ người, thời gian, trách nhiệm”.

Đảng ủy kịp thời chỉ đạo xây dựng, điều chỉnh Quy chế làm việc trên cơ sở phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy; thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực tiễn, nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, lồng ghép nội dung sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung thiết thực ở địa phương. Yêu cầu cán bộ, đảng viên và Nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất cao về tư tưởng, hành động, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo đà phát triển cho giai đoạn mới. Đồng thời, quan tâm công tác dân vận, đối thoại với Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai các chủ trương lớn, nhất là trong XDNTM và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã đã tập trung xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình mới, xác định rõ các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm, tập trung huy động các nguồn lực xây dựng đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi và công nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong quản lý và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Phát triển các nguồn tăng thu ngân sách Nhà nước; thu hút đầu tư, khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển. Đồng thời, tập trung hoàn thành xây dựng các quy hoạch theo quy định. Phát triển toàn diện nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng bền vững gắn với XDNTM. Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ và phát triển du lịch tâm linh gắn với sinh thái, cộng đồng. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; chất lượng sinh hoạt Đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; phát triển đảng viên; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Việc học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên được thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sát với thực tiễn. Công tác dân vận đi vào chiều sâu, phát huy vai trò giám sát, phản biện của Nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền. Hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu với Nhân dân được duy trì, giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc từ cơ sở.

Với nhiều đổi thay sau hợp nhất, nhưng với tinh thần “bắt tay ngay vào việc, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, nhất là tập trung chỉ đạo việc khó, cấp thiết tại địa phương”, đến nay bộ máy của xã hoạt động thông suốt, hiệu quả, cán bộ, đảng viên, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã mới.

Chủ tịch UBND xã Tống Sơn Nguyễn Văn Thịnh cho biết, với những nhiệm vụ, tình huống đột xuất đòi hỏi lãnh đạo xã phải tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Vì thế, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên cũng đặt ra yêu cầu cao hơn, không do dự, né tránh. Điển hình như sự cố vỡ 50m bờ kênh T2 (thuộc hệ thống tiêu thoát lũ, ở xã Tống Sơn) tối ngày 26/8 vừa qua, khiến lượng lớn nước lũ ồ ạt tràn vào cánh đồng, gây ngập lụt 200ha lúa của người dân. Ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND xã Tống Sơn đã phối hợp với lực lượng quân đội, công an, lực lượng xung kích của địa phương và Nhân dân tích cực triển khai các phương án khắc phục sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”, nhanh chóng tiêu úng cho diện tích lúa bị ngập do sự cố gây ra trong thời gian sớm nhất.

Những kết quả bước đầu trong phát triển kinh tế, XDNTM, củng cố hệ thống chính trị và phát huy các tiềm năng sẵn có chính là nền tảng để Tống Sơn phát triển bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Bài và ảnh: Phan Nga