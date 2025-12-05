Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát các HTX thực hiện theo Luật HTX 2023

Lê Hoà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 05/12, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị thành viên để tổng kết công tác kiểm tra, giám sát các HTX thực hiện theo Luật HTX năm 2023; bàn phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát các HTX thực hiện theo Luật HTX 2023

Sáng 05/12, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị thành viên để tổng kết công tác kiểm tra, giám sát các HTX thực hiện theo Luật HTX năm 2023; bàn phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát các HTX thực hiện theo Luật HTX 2023

Quang cảnh hội nghị.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2025, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức 3 đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức và hoạt động theo Luật HTX năm 2023 của 150 HTX trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra bao gồm việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ và phương án sản xuất kinh doanh theo quy định của Luật HTX năm 2023.

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát các HTX thực hiện theo Luật HTX 2023

Ông Nguyễn Đình Tuấn, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Kết quả kiểm tra cho thấy, 147/150 HTX đã thực hiện chuyển tiếp hoạt động theo Luật HTX năm 2023; 120/150 HTX có thành viên nộp đơn tham gia HTX, góp vốn theo tỉ lệ quy định; 144/150 HTX có mô hình tổ chức quản trị đầy đủ HĐQT, giám đốc, kế toán, ban kiểm soát theo đúng quy định.

Thông qua việc tổ chức mô hình hoạt động theo quy định, các HTX đã hoạt động hiệu quả hơn, khẳng định vai trò quan trọng trong tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần nâng cao thu nhập cho thành viên, người dân địa phương. Cùng với đó, khẳng định vị trí, vai trò của kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX trong nền kinh tế quốc dân.

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát các HTX thực hiện theo Luật HTX 2023

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh chủ trì thảo luận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo tình hình kiểm tra giám sát của Liên minh HTX tỉnh và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các HTX, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động thời gian tới.

Theo đó, để thực hiện tốt Luật HTX năm 2023, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của khu vực kinh tế tập thể, HTX; phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn tỉnh; đề xuất các chủ trương, chính sách, chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể, HTX... Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ các HTX rà soát, chuyển đổi theo Luật HTX năm 2023.

Lê Hoà

Từ khóa:

#Htx #Công tác kiểm tra #Tổng kết #Liên minh #năm 2023 #hoạt động #Kinh tế tập thể #Thanh hóa #Quy định

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Đội QLĐL khu vực Hoằng Hóa hoàn thiện hệ thống đo đếm và chỉnh trang lưới điện dịp cuối năm 2025

Đội QLĐL khu vực Hoằng Hóa hoàn thiện hệ thống đo đếm và chỉnh trang lưới điện dịp cuối năm 2025

Kinh tế
Trong bối cảnh yêu cầu nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao tỷ lệ đo xa công tơ và bảo đảm an toàn vận hành ngày càng khắt khe, Đội quản lý Điện lực khu vực Hoằng Hóa (Công ty Điện lực Thanh Hóa) đã triển khai đồng bộ và hoàn thành 100% khối lượng công việc chỉnh trang...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh