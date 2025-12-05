Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát các HTX thực hiện theo Luật HTX 2023

Sáng 05/12, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị thành viên để tổng kết công tác kiểm tra, giám sát các HTX thực hiện theo Luật HTX năm 2023; bàn phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2025, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức 3 đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức và hoạt động theo Luật HTX năm 2023 của 150 HTX trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra bao gồm việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ và phương án sản xuất kinh doanh theo quy định của Luật HTX năm 2023.

Ông Nguyễn Đình Tuấn, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Kết quả kiểm tra cho thấy, 147/150 HTX đã thực hiện chuyển tiếp hoạt động theo Luật HTX năm 2023; 120/150 HTX có thành viên nộp đơn tham gia HTX, góp vốn theo tỉ lệ quy định; 144/150 HTX có mô hình tổ chức quản trị đầy đủ HĐQT, giám đốc, kế toán, ban kiểm soát theo đúng quy định.

Thông qua việc tổ chức mô hình hoạt động theo quy định, các HTX đã hoạt động hiệu quả hơn, khẳng định vai trò quan trọng trong tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần nâng cao thu nhập cho thành viên, người dân địa phương. Cùng với đó, khẳng định vị trí, vai trò của kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX trong nền kinh tế quốc dân.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh chủ trì thảo luận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo tình hình kiểm tra giám sát của Liên minh HTX tỉnh và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các HTX, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động thời gian tới.

Theo đó, để thực hiện tốt Luật HTX năm 2023, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của khu vực kinh tế tập thể, HTX; phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn tỉnh; đề xuất các chủ trương, chính sách, chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể, HTX... Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ các HTX rà soát, chuyển đổi theo Luật HTX năm 2023.

Lê Hoà