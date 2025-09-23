Tòa án Nhân dân khu vực 2 thi đua hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025

Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, sau sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, Chi bộ, lãnh đạo Tòa án Nhân dân (TAND) khu vực 2 đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “60 ngày cao điểm - Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu các mặt công tác năm 2025”.

Một phiên tòa dân sự được xét xử công khai tại Tòa án Nhân dân khu vực 2.

Thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, TAND khu vực 2 được thành lập trên cơ sở hợp nhất TAND các huyện: Quảng Xương và Nông Cống trước đây, trụ sở đặt tại xã Lưu Vệ. Sau sáp nhập và được kiện toàn tổ chức bộ máy, đơn vị đã chuẩn bị các điều kiện hoạt động ngay từ ngày 1/7, không để gián đoạn việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức mới với thẩm quyền tăng, đồng nghĩa số đơn khởi kiện và án phải giải quyết tăng cao. Thống kê sơ bộ, trong tháng 7/2025 số đơn tiếp nhận và án thụ lý của đơn vị tăng đột biến, với trên 200 đơn khởi kiện của công dân cùng nhiều vụ, việc phải thụ lý, giải quyết. Hầu hết số này thuộc vụ, việc dân sự, quá trình giải quyết phức tạp, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân và cần thời gian. Thêm vào đó, thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, do khối lượng công việc rất lớn, các TAND cấp huyện trước đây đã phải lùi thời gian giải quyết một số vụ, việc. Thực tế này khiến lượng án còn lại phải giải quyết trong năm cao, trong khi thời gian còn lại của năm là không nhiều (chỉ tiêu công tác năm của ngành TAND được tính từ 1/10 năm trước đến 31/9 năm sau).

Trong bối cảnh đó, cấp ủy và lãnh đạo TAND khu vực 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả đợt thi đua “60 ngày cao điểm - Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu các mặt công tác năm 2025” do TAND tỉnh phát động. Theo đó, đơn vị đã chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, công chức đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu công tác. Thông qua đó đã khơi dậy và cổ vũ mạnh mẽ tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý, ngoài phân công cán bộ phụ trách, TAND khu vực 2 đã tăng cường thẩm phán tham gia xem xét và giải quyết đơn khởi kiện của tổ chức, cá nhân. Quá trình giải quyết, các thẩm phán đã làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích pháp luật, phân loại đơn và yêu cầu đương sự bổ sung hồ sơ không quá 1 lần. Với cách làm này, đơn vị đã giải quyết toàn bộ đơn khởi kiện theo hạn định và tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí đi lại của tổ chức, cá nhân. Cùng với đó, TAND khu vực 2 đã giao chỉ tiêu giải quyết án cho từng thẩm phán, xem đây là tiêu chí đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm. Trên cơ sở đó, yêu cầu mỗi cán bộ, công chức giữ chức danh tư pháp nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ, xây dựng kế hoạch, xác định rõ tiến độ giải quyết từng vụ, việc cụ thể. Quá trình giải quyết án cần chú trọng công tác hòa giải, đối thoại, nâng cao chất lượng tranh tụng tại tòa. Thực hiện nghiêm túc quy định công bố công khai bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật...

Bên cạnh đó, TAND khu vực 2 đã yêu cầu mỗi thẩm phán phải tổ chức ít nhất 1 phiên tòa rút kinh nghiệm trong đơn vị để nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời tổ chức giao ban định kỳ, nắm bắt tiến độ thực hiện nhiệm vụ của từng thẩm phán, cũng như vướng mắc, khó khăn để kịp thời tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết án.

Chánh án TAND khu vực 2, Thẩm phán Bùi Thị Huyền cho biết: "Để hoàn thành giải quyết khối lượng lớn vụ, việc, tập thể cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị phát huy tinh thần nhiệt huyết, làm việc cả thứ 7, chủ nhật, với quyết tâm cao hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao. Quan điểm của cấp ủy và lãnh đạo đơn vị là không chỉ đảm bảo toàn bộ vụ, việc được giải quyết trong thời hạn luật định, mà phải được giải quyết công tâm, khách quan, đúng người, đúng pháp luật, không kết án oan, sai, không bỏ lọt tội phạm".

Với tinh thần quyết tâm cao, đến ngày 19/9 TAND khu vực 2 đã hoàn thành giải quyết 1.050 vụ trong tổng số 1.192 vụ án thụ lý, đạt lỷ lệ 88,1%. Đặc biệt, trong số này, đơn vị đã giải quyết 890 vụ trong tổng số 1.029 vụ án dân sự được thụ lý, đạt lỷ lệ 86,5%. Nhìn chung, chất lượng xét xử, giải quyết các vụ, việc dân sự ngày càng được nâng cao, cơ quan tòa án đã chú trọng công tác hòa giải, đối thoại, tạo điều kiện để các bên đương sự tự định đoạt tranh chấp, đúng tinh thần cải cách tư pháp và thượng tôn pháp luật. Thông qua đó đã giải quyết triệt để các tranh chấp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Bài và ảnh: Đồng Thành