“Giai điệu Giáng sinh” - Khi bệnh viện ngân lên những thanh âm yêu thương

Giữa những ngày cuối năm se lạnh, khi không khí Giáng sinh len lỏi khắp phố phường, tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, những giai điệu Noel rộn ràng bất ngờ vang lên, mang theo hơi ấm yêu thương đến với các bệnh nhi đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật.

Nhiều em nhỏ lần đầu tiên được hoà mình vào không khí giáng sinh ấm áp, vui nhộn.

Chương trình thiện nguyện mang tên “Giai điệu Giáng sinh” do Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng các đơn vị tài trợ tổ chức là món quà tinh thần ý nghĩa, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho những em nhỏ đang điều trị dài ngày tại bệnh viện.

Trong không gian bệnh viện, những ca khúc Giáng sinh vang lên qua các tiết mục hát - múa và nhảy sôi động, những màn giao lưu đầy bất ngờ cùng ông già Noel đã mang đến tiếng cười, niềm háo hức cho các em nhỏ. Nhiều bệnh nhi lần đầu tiên được đón một mùa Noel trọn vẹn ngay tại bệnh viện - nơi vốn gắn liền với kim tiêm, thuốc men và những nỗi lo âm thầm của gia đình.

Tiết mục nhảy múa Giáng sinh sôi động.

Chị Phạm Thị Hiền, phụ huynh bệnh nhi chia sẻ: “Gia đình tôi rất xúc động. Cháu bị bệnh tan máu bẩm sinh, điều trị đã lâu, tháng nào cũng phải nằm viện, ít khi được vui chơi như các bạn. Hôm nay thấy con cười nhiều, hát theo các bài Giáng sinh, tôi thực sự cảm thấy nhẹ lòng hơn và có thêm niềm tin để cùng con vượt qua bệnh tật.”

Với các bậc cha mẹ, niềm vui của con chính là liều thuốc tinh thần quý giá nhất.

Những ánh mắt lấp lánh, những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt non nớt của các em chính là minh chứng sinh động nhất cho giá trị nhân văn sâu sắc mà chương trình mang lại. Trong khoảnh khắc ấy, bệnh viện không chỉ là nơi điều trị, mà còn trở thành không gian của yêu thương, sẻ chia và những “giai điệu chữa lành” đầy xúc cảm.

Ánh mắt háo hức, rạng rỡ của các bệnh nhi khi được tham gia chương trình “Giai điệu Giáng sinh”.

Một bệnh nhi 10 tuổi đang điều trị bệnh về máu tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xúc động chia sẻ: “Con rất vui vì được gặp ông già Noel, được xem múa hát, được nhận quà. Chương trình Giáng sinh thật tuyệt. Con mong năm sau lại được đón Giáng sinh.”

Những mong ước hồn nhiên, giản dị ấy chính là động lực để những người làm công tác xã hội của bệnh viện tiếp tục đồng hành, sẻ chia cùng các em.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Hoà, Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Giai điệu Giáng sinh" là hoạt động được duy trì thường niên với mong muốn mang đến không khí ấm áp, yêu thương cho các bệnh nhi. Chúng tôi hy vọng, những thanh âm yêu thương hôm nay sẽ tiếp thêm sức mạnh để các em nhẹ nhàng hơn trong quá trình điều trị.”

Không chỉ mang đến niềm vui tinh thần, Ban Tổ chức và các đơn vị tài trợ còn trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các bệnh nhi, gửi gắm lời chúc các em sớm bình phục, luôn mạnh khỏe và vững vàng trên hành trình điều trị phía trước.

Những món quà Giáng sinh ý nghĩa được trao tặng.

Được duy trì tổ chức hằng năm, “Giai điệu Giáng sinh” đã trở thành hoạt động thiện nguyện giàu ý nghĩa do Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa kết nối, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Mỗi mùa Noel đi qua, chương trình lại để lại những ký ức đẹp đẽ trong lòng bệnh nhi và gia đình - nơi yêu thương được sẻ chia bằng những điều giản dị nhưng chân thành.

