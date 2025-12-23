Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Hậu Lộc nâng cao năng lực truyền thông để thoát nghèo bền vững (Bài cuối): Truyền thông hiệu quả, giảm nghèo bền vững

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Khi được thụ hưởng các chính sách từ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025, xã Hậu Lộc đã triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần giúp người dân nâng cao tri thức, tiến tới giảm nghèo bền vững.

Hậu Lộc nâng cao năng lực truyền thông để thoát nghèo bền vững (Bài cuối): Truyền thông hiệu quả, giảm nghèo bền vững

Khi được thụ hưởng các chính sách từ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025, xã Hậu Lộc đã triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần giúp người dân nâng cao tri thức, tiến tới giảm nghèo bền vững.

Hậu Lộc nâng cao năng lực truyền thông để thoát nghèo bền vững (Bài cuối): Truyền thông hiệu quả, giảm nghèo bền vững

Nhờ được tiếp cận với thông tin, người dân xã Hậu Lộc đã phát triển được sản phẩm OCOP rượu Chi Nê đạt chất lượng 3 sao.

Là một tiểu dự án quan trọng của Dự án 6 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo thông tin tập trung vào việc cải thiện khả năng tiếp cận thông tin và kiến thức cho người dân ở vùng nghèo. Đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương, để họ có thể chủ động và tự tin hơn trong việc cải thiện đời sống. Điều này bao gồm việc cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp, thị trường lao động, kiến thức khoa học kỹ thuật và các dịch vụ xã hội khác để họ có thể nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống. Năm 2025, xã Hậu Lộc là một trong những địa phương được tỉnh lựa chọn triển khai thực hiện chương trình. Với quyết tâm nâng cao tri thức cho người dân một cách toàn diện, với hệ thống hạ tầng thông tin đã được đầu tư từ trước, UBND xã đã triển khai tuyên truyền thông qua sinh hoạt cộng đồng, câu lạc bộ, nền tảng số và các công cụ truyền thông hiện đại góp phần nâng cao hiệu quả lan tỏa thông tin.

Với diện tích lớn, dân số đông thì hệ thống truyền thanh cơ sở, họp thôn và sinh hoạt hội đoàn thể là những kênh chủ lực trong công tác giảm nghèo thông tin của xã Hậu Lộc. Những thông tin về y tế, giáo dục, việc làm, xuất khẩu lao động hay chính sách hỗ trợ an sinh được phổ biến đều đặn, dễ hiểu và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nhờ đó, người dân không chỉ nắm bắt được quyền lợi, mà còn hiểu trách nhiệm của mình khi tham gia chương trình mục tiêu giảm nghèo.

Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hậu Lộc Hoàng Thị Nhàn cho biết: "Hình thức truyền thông trực tiếp thông qua hội, đoàn thể đã giúp thông tin đến với người dân nhanh và hiệu quả. Qua đó, nhiều chính sách như vay vốn, mô hình phát triển sinh kế, chăn nuôi, trồng trọt được triển khai sát với thực tế từng thôn trên địa bàn”.

Cùng với truyền thông truyền thống, xã Hậu Lộc đẩy mạnh áp dụng công nghệ số trong công tác giảm nghèo. Với việc thành lập các nhóm zalo của các thôn và của các tổ chức hội đoàn thể đã giúp người dân tiếp cận với nhiều dịch vụ, tiện ích như dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính, quản lý sức khỏe, tiếp cận an sinh xã hội, thanh toán không tiền mặt và nhiều tiện ích khác. Đồng thời, tiếp nhận kịp thời các thông báo, lịch tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt của địa phương.

Cùng với đó, nhiều hộ dân, nhất là những hộ sản xuất, kinh doanh đã sử dụng những ưu việt của công nghệ số để đẩy mạnh giao thương, tiêu thụ sản phẩm một cách hiệu quả.

Ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với sự sâu sát, chính quyền địa phương đã “phủ sóng” thông tin để người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận với những phương thức sản xuất hiệu quả, góp phần đa dạng sinh kế, tăng cơ hội thoát nghèo. Đến nay, 90 hộ nghèo và 179 hộ cận nghèo trên địa bàn xã đã được tiếp cận với thông tin, từng bước định hướng được lộ trình phát triển kinh tế gia đình. Xã phấn đấu đến năm 2030 trên địa bàn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, đời sống Nhân dân được nâng cao.

Có thể thấy, trong hành trình giảm nghèo đa chiều, việc đẩy mạnh triển khai giảm nghèo về thông tin giúp người dân nâng cao năng lực tiếp cận và sử dụng tri thức một cách toàn diện. Do đó, trong thời gian tới, xã Hậu Lộc tiếp tục xác định truyền thông là giải pháp hàng đầu và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giảm nghèo.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự thay đổi trong nhận thức của người dân từ những nỗ lực truyền thông, xã Hậu Lộc đang tự tin tiến tới mục tiêu giảm nghèo thực chất và bền vững, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bài và ảnh: Thanh Hòa

Tin liên quan:
  • Hậu Lộc nâng cao năng lực truyền thông để thoát nghèo bền vững (Bài cuối): Truyền thông hiệu quả, giảm nghèo bền vững
    Hậu Lộc nâng cao năng lực truyền thông để thoát nghèo bền vững (Bài 2): “Cầu ...

    Trong hành trình xóa đói giảm nghèo bền vững, xã Hậu Lộc luôn xác định nếu nguồn lực tài chính là “điều kiện cần” thì thông tin chính là “điều kiện đủ”. Do đó, thông qua công tác giảm nghèo thông tin, các tổ chức hội, đoàn thể đã xây dựng một “cây cầu” vững chãi đưa tri thức, kỹ năng và cơ hội đến với người dân, nhất là những hộ nghèo, cận nghèo của địa phương.

  • Hậu Lộc nâng cao năng lực truyền thông để thoát nghèo bền vững (Bài cuối): Truyền thông hiệu quả, giảm nghèo bền vững
    Hậu Lộc nâng cao năng lực truyền thông để thoát nghèo bền vững (Bài 1): Nỗ lực ...

    Nằm trong lộ trình xây dựng xã NTM nâng cao, xã Hậu Lộc đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng sự ưu việt của nền tảng số vào đời sống sinh hoạt, sản xuất. Việc thu hẹp khoảng cách công nghệ không chỉ giúp người dân tiếp cận tri thức mà còn là “chìa khóa” mở ra sinh kế mới, giúp giảm nghèo thông tin nói riêng và giảm nghèo nói chung của địa phương đạt được hiệu quả vượt trội, bền vững.

Từ khóa:

#Hậu Lộc #Truyền thông #giảm nghèo bền vững #người dân #Triển khai #Chương trình #Mục tiêu #Chính quyền địa phương #Năng lực #Dịch vụ công trực tuyến

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Xã miền núi chuyển mình nhờ cây trồng chủ lực

Xã miền núi chuyển mình nhờ cây trồng chủ lực

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Từ những diện tích đất canh tác kém hiệu quả, người dân xã Xuân Du đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang phát triển cây riềng, cây đào gắn với nhu cầu thị trường. Sự chuyển hướng này không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với...
Xin đừng “ham của rẻ”

Xin đừng “ham của rẻ”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Thêm một vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệt nghiêm trọng vừa được phát hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông và quản lý thị trường kiểm tra một ô tô phát hiện trên xe...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh