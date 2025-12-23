Hậu Lộc nâng cao năng lực truyền thông để thoát nghèo bền vững (Bài cuối): Truyền thông hiệu quả, giảm nghèo bền vững

Khi được thụ hưởng các chính sách từ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025, xã Hậu Lộc đã triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần giúp người dân nâng cao tri thức, tiến tới giảm nghèo bền vững.

Nhờ được tiếp cận với thông tin, người dân xã Hậu Lộc đã phát triển được sản phẩm OCOP rượu Chi Nê đạt chất lượng 3 sao.

Là một tiểu dự án quan trọng của Dự án 6 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo thông tin tập trung vào việc cải thiện khả năng tiếp cận thông tin và kiến thức cho người dân ở vùng nghèo. Đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương, để họ có thể chủ động và tự tin hơn trong việc cải thiện đời sống. Điều này bao gồm việc cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp, thị trường lao động, kiến thức khoa học kỹ thuật và các dịch vụ xã hội khác để họ có thể nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống. Năm 2025, xã Hậu Lộc là một trong những địa phương được tỉnh lựa chọn triển khai thực hiện chương trình. Với quyết tâm nâng cao tri thức cho người dân một cách toàn diện, với hệ thống hạ tầng thông tin đã được đầu tư từ trước, UBND xã đã triển khai tuyên truyền thông qua sinh hoạt cộng đồng, câu lạc bộ, nền tảng số và các công cụ truyền thông hiện đại góp phần nâng cao hiệu quả lan tỏa thông tin.

Với diện tích lớn, dân số đông thì hệ thống truyền thanh cơ sở, họp thôn và sinh hoạt hội đoàn thể là những kênh chủ lực trong công tác giảm nghèo thông tin của xã Hậu Lộc. Những thông tin về y tế, giáo dục, việc làm, xuất khẩu lao động hay chính sách hỗ trợ an sinh được phổ biến đều đặn, dễ hiểu và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nhờ đó, người dân không chỉ nắm bắt được quyền lợi, mà còn hiểu trách nhiệm của mình khi tham gia chương trình mục tiêu giảm nghèo.

Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hậu Lộc Hoàng Thị Nhàn cho biết: "Hình thức truyền thông trực tiếp thông qua hội, đoàn thể đã giúp thông tin đến với người dân nhanh và hiệu quả. Qua đó, nhiều chính sách như vay vốn, mô hình phát triển sinh kế, chăn nuôi, trồng trọt được triển khai sát với thực tế từng thôn trên địa bàn”.

Cùng với truyền thông truyền thống, xã Hậu Lộc đẩy mạnh áp dụng công nghệ số trong công tác giảm nghèo. Với việc thành lập các nhóm zalo của các thôn và của các tổ chức hội đoàn thể đã giúp người dân tiếp cận với nhiều dịch vụ, tiện ích như dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính, quản lý sức khỏe, tiếp cận an sinh xã hội, thanh toán không tiền mặt và nhiều tiện ích khác. Đồng thời, tiếp nhận kịp thời các thông báo, lịch tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt của địa phương.

Cùng với đó, nhiều hộ dân, nhất là những hộ sản xuất, kinh doanh đã sử dụng những ưu việt của công nghệ số để đẩy mạnh giao thương, tiêu thụ sản phẩm một cách hiệu quả.

Ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với sự sâu sát, chính quyền địa phương đã “phủ sóng” thông tin để người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận với những phương thức sản xuất hiệu quả, góp phần đa dạng sinh kế, tăng cơ hội thoát nghèo. Đến nay, 90 hộ nghèo và 179 hộ cận nghèo trên địa bàn xã đã được tiếp cận với thông tin, từng bước định hướng được lộ trình phát triển kinh tế gia đình. Xã phấn đấu đến năm 2030 trên địa bàn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, đời sống Nhân dân được nâng cao.

Có thể thấy, trong hành trình giảm nghèo đa chiều, việc đẩy mạnh triển khai giảm nghèo về thông tin giúp người dân nâng cao năng lực tiếp cận và sử dụng tri thức một cách toàn diện. Do đó, trong thời gian tới, xã Hậu Lộc tiếp tục xác định truyền thông là giải pháp hàng đầu và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giảm nghèo.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự thay đổi trong nhận thức của người dân từ những nỗ lực truyền thông, xã Hậu Lộc đang tự tin tiến tới mục tiêu giảm nghèo thực chất và bền vững, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

