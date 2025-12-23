Từ lũy tre làng đến thị trường thế giới

Khởi nghiệp từ tre luồng, nứa tép bản địa ở quê nhà xứ Thanh, Trịnh Đình Toàn, sinh năm 1990 ở xã Thăng Bình (Thanh Hóa) từng bước tham gia chuỗi cung ứng xuất khẩu. Hiện mỗi tháng, hàng trăm nghìn ống hút tre được xuất sang thị trường Úc và Canada, mang lại doanh thu ổn định và tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Khởi nghiệp từ tre luồng, nứa tép bản địa ở quê nhà xứ Thanh, Trịnh Đình Toàn, sinh năm 1990 ở xã Thăng Bình (Thanh Hóa) từng bước tham gia chuỗi cung ứng xuất khẩu. Hiện mỗi tháng, hàng trăm nghìn ống hút tre được xuất sang thị trường Úc và Canada, mang lại doanh thu ổn định và tạo việc làm cho lao động nông thôn.