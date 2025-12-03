Tòa án Nhân dân khu vực 11 triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua “Vì công lý”

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, khối lượng công việc là rất lớn, trong khi thẩm quyền giải quyết án và số án phải thụ lý, giải quyết tăng so với trước, song Tòa án Nhân dân khu vực 11 đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu xét xử, giải quyết các loại án.

Một phiên tòa trực tuyến được Tòa án Nhân dân khu vực 11 tổ chức thành công.

Tòa án Nhân dân khu vực 11 được thành lập trên cơ sở sáp nhập, kế thừa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án Nhân dân các huyện: Lang Chánh, Quan Sơn cũ. Địa bàn giải quyết án của đơn vị có diện tích lớn với 1.530km2, gồm 14 xã, trong đó có 7 xã biên giới, khoảng cách từ trụ sở đến khu dân cư có nơi trên 100km. Điều kiện giao thông của địa bàn còn nhiều khó khăn, lại thường xuyên chịu lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí không đồng đều, gây nhiều khó khăn trong công tác thụ lý, giải quyết án. Trong khi đó, theo quy định của pháp luật, từ ngày 1/7, thẩm quyền giải quyết án của tòa án cấp khu vực tăng, bao gồm các vụ, việc có tính chất phức tạp, thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án cấp tỉnh trước ngày 1/7. Bên cạnh đó, được thành lập đi vào hoạt động, đơn vị gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc. Đội ngũ thẩm phán, thư ký tòa án trực tiếp thụ lý, giải quyết án đều phải công tác xa nhà...

Thẩm phán Vũ Văn Nga, Chánh án Tòa án Nhân dân khu vực 11, cho biết: Trong bối cảnh có nhiều thách thức, khó khăn, chi bộ, lãnh đạo đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, trách nhiệm, địa bàn, không để ngắt quãng, ngưng trệ việc thụ lý, giải quyết án. Triển khai một cách thực chất, thiết thực các phong trào thi đua “Vì công lý” gắn với khẩu hiệu, phương châm hành động của Tòa án Nhân dân tỉnh là: “Phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, vì công lý; công chức, viên chức và người lao động Tòa án Nhân dân đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2025; lập thành tích chào mừng 80 năm truyền thống Tòa án Nhân dân và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước”. Thông qua đó nhằm tạo động lực, cổ vũ cán bộ, công chức, người lao động nỗ lực vươn lên “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Để tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua theo chuyên đề và đợt thi đua nước rút, lãnh đạo Tòa án Nhân dân khu vực 11 đã giao chỉ tiêu xét xử, giải quyết án cho từng thẩm phán. Thường xuyên giao ban theo định kỳ và đột xuất, nhằm nắm bắt tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án. Chú trọng tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm ở nhiều loại án với tính chất, mức độ phức tạp khác nhau để tăng cường chuyên môn, nghiệp vụ trong bối cảnh thẩm quyền giải quyết án được mở rộng theo luật định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thực hiện các giải pháp xây dựng tòa án điện tử theo chủ trương cải cách tư pháp của Đảng. Đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan tố tụng, chính quyền địa phương trong thu thập hồ sơ, đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật, sớm đưa vụ, việc ra xét xử, giải quyết, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Bên cạnh đó, cấp ủy chi bộ, lãnh đạo Tòa án Nhân dân khu vực 11 đã chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đề cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức giữ chức danh tư pháp, nhất là người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Duy trì đều đặn lễ chào cờ vào sáng thứ 2 đầu tháng. Quan tâm tổ chức sơ kết, tổng kết các đợt thi đua theo hướng thực chất, công tâm, khách quan, lấy mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn làm căn cứ đánh giá, bình xét các danh hiệu.

Trên cơ sở đó, các thẩm phán, thư ký tòa đã phát huy tinh thần, trách nhiệm, lòng nhiệt huyết, tình yêu nghề, làm việc cả thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ để đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc, góp phần cùng tập thể Tòa án Nhân dân khu vực 11 hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Theo báo cáo, trong năm công tác 2025 (từ 1/10/2024 đến 30/9/2025), đơn vị đã giải quyết 421 trong tổng số 435 vụ, việc thụ lý, đạt tỷ lệ 96,7%. Các vụ, việc còn lại đều thuộc hạn định giải quyết. Đáng chú ý, tòa đã giải quyết 268 vụ, việc trong tổng số 279 vụ, việc dân sự thụ lý, đạt tỷ lệ 96,1%, vượt xa chỉ tiêu Quốc hội giao. Trong đó, số vụ hòa giải thành chiếm tới 70,5% trong tổng số vụ, việc dân sự được giải quyết. Kết quả này khẳng định tinh thần nỗ lực lớn, quyết tâm cao của tập thể Tòa án Nhân dân khu vực 11 trong bối cảnh có nhiều thách thức, khó khăn. Thông qua đó đã góp phần quan trọng đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm, đảm bảo pháp luật thượng tôn, giữ vững an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài và ảnh: Đỗ Đức