Pháp luật

Ra mắt mô hình "Trường học an toàn giao thông"

Lê Phượng
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 22/12, UBND xã Hoằng Lộc đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Trường học an toàn giao thông” tại Trường THPT Hoằng Hóa 4.

Ngày 22/12, UBND xã Hoằng Lộc đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Trường học an toàn giao thông” tại Trường THPT Hoằng Hóa 4.

Học sinh ký cam kết thực hiện nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Các đơn vị phối hợp ký cam kết thi đua.

Dự buổi lễ có các phòng chức năng của Công an tỉnh Thanh Hóa; cấp ủy, chính quyền địa phương và 80 giáo viên, 1.500 học sinh nhà trường.

Mô hình “Trường học an toàn giao thông” là chương trình phối hợp giữa nhà trường, lực lượng công an và phụ huynh nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng và ý thức chấp hành Luật Giao thông cho học sinh, phụ huynh, xây dựng môi trường học đường văn minh, an toàn, giảm thiểu tai nạn giao thông. Để mô hình triển khai thực hiện có hiệu quả, Ban Chỉ đạo mô hình đã thành lập các Tổ tự quản, Tổ xung kích, với sự tham gia của các lực lượng: Công an xã, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đoàn viên thanh niên, giáo viên, học sinh nhà trường, trong đó Công an xã là lực lượng nòng cốt.

Học sinh tham dự buổi lễ

Đại diện các đơn vị trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh.

Nhiệm vụ của các Tổ tự quản, Tổ xung kích là tập trung phân luồng, điều tiết giao thông đoạn qua cổng trường; hướng dẫn phụ huynh dừng, đỗ xe đúng nơi quy định, nhắc nhở học sinh không tập trung tại khu vực trước cổng trường học gây mất an toàn và ùn tắc giao thông. Đồng thời, theo dõi, phát hiện học sinh vi phạm giao thông để tuyên truyền, nhắc nhở, nhất là các hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đến trường, đi xe đạp điện hoặc ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách, đi xe đạp dàn hàng 2, hàng 3...

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị có liên quan đã ký cam kết thi đua tổ chức thực hiện mô hình; tổ chức trao tặng 50 mũ bảo hiểm cho các em học sinh; tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Lê Phượng

