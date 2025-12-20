Hotline: 0822.173.636   |

Pháp luật

Triệt xóa sới bạc dưới hình thức xóc đĩa, bắt giữ 15 đối tượng

Văn Thiện (Công an Thanh Hóa)
(Baothanhhoa.vn) - Khoảng 15h ngày 18/12/2025, nhận được tin từ quần chúng Nhân dân, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng triệt xóa một sới bạc, bắt quả tang 15 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà của Bùi Thị Hường, sinh năm 1978 trú tại thôn Nguyệt Thành, xã Nguyệt Ấn, thu giữ tại chiếu bạc 220 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là ổ nhóm đánh bạc có nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự ở nhiều địa phương khác đến tham gia. Trong số 15 đối tượng bị bắt giữ, có 4 đối tượng ở xã Cẩm Thủy, 3 đối tượng ở xã Nguyệt Ấn, 3 đối tượng ở xã Cẩm Thạch; 5 đối tượng còn lại ở các xã Ngọc Lặc, Minh Sơn, Thọ Lập, Ngọc Liên và Hoằng Châu.

Theo lời khai của các đối tượng, sới bạc này do Lê Thế Tài, sinh năm 1989; Cao Hữu Kiên, sinh 1985 trú tại thôn Nguyệt Sơn, xã Nguyệt Ấn và Lường Quốc Trúc, sinh 1989 trú tại xã Hoằng Châu đứng ra tổ chức, tham gia điều hành và thuê nơi ở của Bùi Thị Hường, sinh năm 1978 trú tại thôn Nguyệt Thành, xã Nguyệt Ấn làm địa điểm để tổ chức cho các đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Trong đó, Cao Hữu Kiên và Lường Quốc Trúc có vai trò đi tìm địa điểm, thu tiền “hồ” và xóc cái.

Các đối tượng và tang vật thu giữ.

Trong sới bạc còn có các đối tượng làm tín dụng, khi các con bạc cần tiền thì cho vay tiền hoặc cầm cố tài sản. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng đã thuê người canh gác, cảnh giới nghiêm ngặt từ vòng ngoài.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định tạm giữ hình sự 15 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng.

