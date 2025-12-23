Triển khai 10 tổ công tác, triệt xóa đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triển khai 10 tổ công tác, đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, thu giữ 9.000 viên ma túy, 1 túi ketamine và nhiều tang vật khác có liên quan.

3 đối tượng Nguyễn Văn Kiều, Trần Mạnh Cường và Trần Sỹ Lợi.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh ngoài vào Thanh Hóa tiêu thụ với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Để đấu tranh triệt xóa toàn bộ đường dây này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh lập Chuyên án, đồng thời huy động lực lượng, chia làm nhiều tổ công tác tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, sau một thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp, ngày 15/12/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã huy động lực lượng, chia làm 10 tổ công tác đồng loạt triệu tập, bắt giữ toàn bộ các đối tượng có liên quan.

Các đối tượng Trần Mạnh Cường và Nguyễn Văn Kiều cùng tang vật thu giữ

Trong đó, một tổ công tác đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông bắt giữ đối tượng Trần Mạnh Cường (sinh năm 1983) trú tại phường Trần Đăng Ninh, tỉnh Ninh Bình khi đối tượng này đang đi taxi mang ma túy từ Ninh Bình vào Thanh Hóa giao cho Nguyễn Văn Kiều. Tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ 9.000 viên hồng phiến, 1 túi ketamine (tổng trọng lượng 1kg ma túy tổng hợp).

Cùng thời điểm, các tổ công tác khác đồng loạt bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Văn Kiều (sinh năm 1989) trú tại xã Lam Sơn, Hà Thanh Kiên (sinh năm 2003) trú tại phường Đông Tiến, Lê Xuân Long (sinh năm 1991) trú tại phường Sầm Sơn và Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1988) trú tại phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây là các đối tượng chuyên mua ma túy của Kiều để bán cho các đối tượng nghiện sử dụng.

Lực lượng công an bắt giữ Trần Sỹ Lợi.

Tại tỉnh Ninh Bình, một tổ công tác phối hợp bắt giữ đối tượng Trần Sỹ Lợi (sinh năm 1981) trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Đây là đối tượng bán ma túy cho Cường tại Ninh Bình.

Ngoài bắt giữ 6 đối tượng trên, Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành triệu tập làm việc đối với các đối tượng khác có liên quan để đấu tranh, làm rõ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Kiều là đối tượng cầm đầu đường dây. Kiều đã nhờ Trần Mạnh Cường móc nối với các đối tượng mua bán trái phép ma túy ở Ninh Bình để mua bán ma túy và vận chuyển về Thanh Hóa tiêu thụ. Sau khi các đối tượng thống nhất số lượng ma túy, giá cả, Kiều chuyển tiền cho các đối tượng thông qua tài khoản ngân hàng không chính chủ và Trần Mạnh Cường sẽ nhận “hàng”, vận chuyển vào Thanh Hóa.

Cơ quan Công an nhận định đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng đều có nhiều tiền án, tiền sự về ma túy, đã cấu kết, móc nối với nhau, hoạt động khép kín. Để đối phó với cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Kiều có nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt như: không hoạt động cố định tại một địa bàn mà thường xuyên thay đổi nơi ở; chỉ thuê trọ từ 1 đến 2 tháng rồi chuyển chỗ khác; bản thân đối tượng không sử dụng ma túy, không cất giấu ma túy và không trực tiếp đứng ra bán ma túy. Sau khi mua được ma túy, Kiều giao ngay cho “đàn em” là Hà Thanh Kiên và Lê Xuân Long cất giấu và chia nhỏ bán cho các đối tượng khác.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đình Hợp (CTV)