Phát hiện, thu giữ hơn 10 tấn cá khoai sử dụng chất cấm để bảo quản

Kết quả kiểm nghiệm xác định, tất cả số cá khoai thu giữ được đều có chứa hàm lượng Formol từ 90 - 105 mg/kg.

Lực lượng Công an thu giữ số cá khoai ướp Formol.

Qua công tác nắm tình hình, mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra, phát hiện và bắt giữ xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 76C-092.45 kéo theo rơmooc biển kiểm soát 76R-006.30 do Nguyễn Thanh Phương, sinh năm 1981 trú tại xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai điều khiển đang vận chuyển 271 thùng cá khoai với tổng trọng lượng 7,046 tấn.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nguyễn Thanh Phương khai nhận: Sau khi vận chuyển hoa quả từ tỉnh Tiền Giang đến tỉnh Lạng Sơn, Nguyễn Thanh Phương được Công ty TNHH Quốc tế Anh Minh VN, tỉnh Lạng Sơn thuê vận chuyển 372 thùng cá khoai ướp đá (trọng lượng 9,672 tấn) nhập khẩu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn đi giao hàng tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định với công vận chuyển 20 triệu.

Theo các địa chỉ do nhân viên của Công ty cung cấp, Nguyễn Thanh Phương đã giao 101 thùng với trọng lượng hơn 2 tấn cá khoai cho Văn Tiến Dũng, sinh năm 1983 ở phường Nam Sầm Sơn, Ngô Thị Hiển, sinh năm 1977 và Lê Văn Long, sinh năm 1981 đều ở phường Sầm Sơn.

Khi Nguyễn Thanh Phương đang chuẩn bị giao hàng cho các thương lái khác thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tiến hành kiểm tra tại các cơ sở mà Nguyễn Thanh Phương vừa giao hàng, Công an phường Sầm Sơn đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 thu giữ 181 thùng cá khoai đông lạnh với trọng lượng 3,370 tấn cá khoai, trong đó có 101 thùng do Nguyễn Thanh Phương vừa giao và 80 thùng tồn kho.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tại thời điểm hiện tại cá khoai nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam có giá 37.000đ/kg và bán ra thị trường cho người tiêu dùng khoảng 130.000đ/kg rẻ hơn nhiều so với hàng tự nhiên có giá 250.000đ/kg (tùy mùa vụ và kích cỡ, có lúc lên tới 350.000đ/kg).

Tiến hành thu mẫu cá khoai gửi Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế để kiểm nghiệm, kết quả xác định tất cả số cá khoai trên đều có chứa hàm lượng Formol (đậm đặc) từ 90 - 105 mg/kg.

Formol là hợp chất cực độc, cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm, tiêu thụ. Thực phẩm có chứa chất formol sẽ gây ra nhiều tác hại nguy hiểm cho sức khỏe. Khi formol xâm nhập vào cơ thể có thể gây khó tiêu hóa đến viêm loét thực quản, dạ dày... Nếu nhiễm phải một lượng lớn có thể dẫn đến tử vong.

Văn Thiện (CTV)