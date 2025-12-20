Đề nghị truy tố 100 bị can vụ án giả mạo trong công tác

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 100 bị can, trong đó có cựu cán bộ thuộc Văn phòng Chính phủ, trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek...

Ảnh minh họa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Giả mạo trong công tác,” “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học TSL (viết tắt là Công ty TSL), Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek (viết tắt là Công ty Avatek) và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc.

Theo kết luận, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 100 bị can về các tội danh: Giả mạo trong công tác, Đưa hối lộ và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đề nghị truy tố: bị can Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành công ty TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”; Nguyễn Hà Linh (nguyên Phó Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) cùng về 2 tội “Giả mạo trong công tác” và "Đưa hối lộ."

Nguyễn Nam Khánh, cựu cán bộ thuộc Văn phòng Chính phủ (chồng Nguyễn Hà Linh) bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi."

Theo kết luận điều tra, TSL là doanh nghiệp có chức năng thử nghiệm, cấp phiếu kết quả thử nghiệm các chỉ số vi sinh, độc tố, kim loại nặng, chỉ tiêu dinh dưỡng... với các mặt hàng thực phẩm (thịt, cá, trứng, sữa...), nông sản (rau, củ, quả), thủy sản, nước sinh hoạt, nước uống...

Còn Công ty Avatek có ngành nghề cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng; nghiên cứu, kiểm tra an toàn thực phẩm.

Theo kết luận điều tra, năm 2020, Công ty TSL được cấp chứng nhận đủ điều kiện Phòng thí nghiệm nhưng chưa được chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Hồ Thị Thanh Phương tự tìm hiểu và biết rằng việc cấp các quyết định trên là khó khăn, nếu không có mối quan hệ, không có người tác động, hỗ trợ giải quyết hồ sơ.

Tháng 6/2020, Hồ Thị Thanh Phương làm quen Nguyễn Nam Khánh, khi đó là Chuyên viên Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ.

Phương biết Khánh có mối quen biết rộng, có thể giúp đỡ Công ty TSL trong việc xin các cơ quan chức năng quyết định chỉ định làm cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước; Xử lý các công việc khó khăn của Công ty TSL (thuế, thanh tra...)...

Do đó, Hồ Thị Thanh Phương đã trao đổi và được Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TSL) đồng ý để đi gặp, nhờ Nguyễn Nam Khánh giúp đỡ, thoả thuận số tiền đưa cho Khánh để đi quan hệ, đưa tiền cho các cán bộ tại các Bộ, ngành giải quyết hồ sơ xin cấp phép cho Công ty TSL.

Tháng 2/2023, do mâu thuẫn với Đoàn Hữu Lượng nên Hồ Thị Thanh Phương đã rút vốn góp, nghỉ việc tại Công ty TSL và lôi kéo các bị can Nguyễn Hữu Truyền, Nguyễn Minh Nhựt, Nguyễn Hà Linh, Trần Minh Tâm (những nhân viên cũ của Công ty TSL) thành lập Công ty Avatek.

Công ty Avatek cũng có chức năng về kiểm nghiệm, thử nghiệm phục vụ công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực như: Thực phẩm, hóa chất, vật liệu xây dựng, dược phẩm, thiết bị kỹ thuật...

Với mục đích thu lợi bất chính, Hồ Thị Thanh Phương tiếp tục chỉ đạo cấp dưới làm giả phiếu kết quả thử nghiệm cho các đơn vị tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân tại các tỉnh, thành phố.

Sau khi làm Phiếu kết quả thử nghiệm giả tại Công ty TSL và Công ty Avatek, các đối tượng tại các công ty môi giới hoặc cá nhân môi giới sẽ dùng để hoàn thiện hồ sơ công bố sản phẩm tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế (đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định).

Phiếu kết quả thử nghiệm giả cũng được các đối tượng dùng để hoàn thiện hồ sơ tự công bố sản phẩm tại các Chi cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương các tỉnh, thành phố... tùy theo từng lĩnh vực sản phẩm hoặc hoàn thiện hồ sơ chứng nhận VIETGAP và HACCP.

Theo cơ quan điều tra, đây là tổ chức tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài với số lượng Phiếu kết quả thử nghiệm giả đặc biệt lớn.

Các phiếu kết quả thử nghiệm giả này được các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân tại 34 tỉnh, thành phố sử dụng để lập hồ sơ tự công bố, đăng ký công bố sản phẩm, công bố hợp quy, công bố chất lượng sản phẩm, kiểm tra hậu kiểm quá trình sản xuất hoặc phục vụ thanh kiểm tra, đấu thầu và xuất nhập khẩu hàng hoá.

Thậm chí, các phiếu kết quả thử nghiệm giả còn có thể được sử dụng để đối phó với các cơ quan chức năng khi bị kiểm tra.

Hậu quả của các hành vi sai phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý Nhà nước, môi trường sản xuất, kinh doanh và sức khỏe người tiêu dùng, gây bức xúc dư luận, cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc điều tra, xử lý nghiêm vi phạm tại Công ty TSL, Công ty Avatek và xác minh, mở rộng làm rõ sai phạm tại hàng trăm trung tâm kiểm nghiệm, hàng nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh khác trên toàn quốc sẽ có tác dụng “cảnh tỉnh, lan tỏa,” răn đe nghiêm khắc đối với toàn bộ lĩnh vực kiểm nghiệm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm.

Theo TTXVN