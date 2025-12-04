Tổ chức Khí tượng thế giới đánh giá tình hình mưa lớn “kỷ lục” tại Việt Nam

Người phát ngôn của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) Clare Nullis cho biết, tháng 10 vừa qua, một trạm khí tượng ở miền Trung của Việt Nam đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục trên cả nước trong 24 giờ là 1.739 mm, và theo bà, đây là con số “thực sự khủng khiếp”.

Miền Trung Việt Nam vừa đối diện đợt mưa lũ nghiêm trọng.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 2/12, bà Clare Nullis đã công bố thông tin về tình hình mưa lũ ở châu Á thời gian qua. Theo đó, trên nhiều khu vực ở Đông Nam Á, những trận mưa kỷ lục và lũ lụt do các cơn bão nhiệt đới liên tiếp hoành hành đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm sinh mạng và gây ra sự tàn phá cũng như khiến nhiều cộng đồng phải di dời.

Mưa lớn kỷ lục ở Việt Nam

Theo bà Clare Nullis, Indonesia, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam nằm trong số những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Bà nói: "Vấn đề xảy ra khi lượng mưa liên quan đến gió mùa kết hợp với hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới. Châu Á đang rất dễ tổn thương trước mưa lũ".

Liên quan tới Việt Nam, bà Nullis cho biết quốc gia Đông Nam Á này đã “chịu tác động nghiêm trọng trong nhiều tuần” và vẫn phải đối diện với nguy cơ có “những trận mưa lớn nữa”. Bà nói: “Những trận mưa lớn bất thường trong vài tuần qua đã gây ngập lụt các di tích lịch sử, các khu du lịch nổi tiếng và gây ra thiệt hại nặng nề ở Việt Nam”. Tháng 10 vừa qua, một trạm khí tượng ở miền Trung của Việt Nam đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục trên cả nước trong 24 giờ là 1.739 mm, và theo bà Nullis, đây là con số “thực sự khủng khiếp”. Bà cho biết thêm: “Đây là tổng lượng mưa trong 24 giờ cao thứ hai được biết đến trên thế giới”.

Hiện số liệu mới này đang được ủy ban đánh giá cực đoan của WMO xem xét. Theo WMO, lượng mưa trên 1.700 mm sẽ lập kỷ lục cho khu vực Bắc Bán cầu và châu Á.

Chúng ta đang chứng kiến lượng mưa cực đoan hơn

Bình luận về cường độ của các hiện tượng thời tiết tàn khốc thời gian qua, quan chức của WMP giải thích rằng nhiệt độ tăng cao “làm tăng nguy cơ tiềm ẩn của các trận mưa cực đoan hơn vì bầu khí quyển ấm hơn giữ nhiều độ ẩm hơn”. Bà Nullis đánh giá: "Đó là quy luật vật lý... chúng ta đang chứng kiến lượng mưa cực đoan hơn và sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai".

Cũng trong cuộc họp báo ở Geneva, ông Ricardo Pires – người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) – đã đề cập tới các hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở châu Á. Cụ thể, ông thông tin về tình hình tại Sri Lanka, nơi bão Ditwah đổ bộ vào nước này hồi tuần trước, ảnh hưởng đến khoảng 1,4 triệu người, trong đó có 275.000 trẻ em.

Ông Ricardo Pires cho biết: "Do thông tin liên lạc bị gián đoạn và các tuyến đường bị ảnh hưởng, số trẻ em thực sự bị ảnh hưởng có thể còn cao hơn nữa. Nhà cửa bị cuốn trôi, toàn bộ cộng đồng bị cô lập, và các dịch vụ thiết yếu mà trẻ em cần, chẳng hạn như nước sạch, chăm sóc sức khỏe và trường học, đã bị gián đoạn nghiêm trọng. Nhu cầu hiện nay vượt xa các nguồn lực hiện có ở Sri Lanka. Do đó, chúng tôi đưa ra lời kêu gọi bổ sung nguồn tài trợ nhân đạo và hỗ trợ cho những người dễ bị tổn thương nhất".

Theo chinhphu.vn