Tình trạng mất nước sinh hoạt xã Quảng Ninh đã được khắc phục sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa liên quan đến tình trạng mất nước sinh hoạt kéo dài tại thôn 4, xã Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 15/4/2026, Báo điện tử Thanh Hóa có bài viết “Mất nước sạch kéo dài: Bao giờ được giải quyết?" phản ánh tình trạng nhiều hộ dân tại xã Quảng Ninh gặp khó khăn về tiếp cận nguồn nước sinh hoat. Đặc biệt là người dân ở thôn 4 (thuộc địa phận xã Quảng Nhân cũ) phải chật vật, xoay xở để đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hằng ngày.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức kiểm tra thực tế và làm việc với UBND xã Quảng Ninh, đại diện thôn 4, Công ty CP cấp nước Miền Trung (sau đây viết tắt là Công ty Miền Trung) về tình hình cấp nước của Nhà máy sản xuất và cấp nước sinh hoạt Miền Trung.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại 4 hộ gia đình thuộc thôn 4, xã Quảng Ninh. Tại thời điểm kiểm tra, 3 hộ có nước tại vòi và 1 hộ không có nước. Tuy nhiên, theo báo cáo của thôn 4, UBND xã Quảng Ninh và ý kiến của người dân, trên địa bàn thôn 4 thường xuyên xảy ra tình trạng nước chảy yếu, mất nước, đặc biệt trong các dịp cao điểm như ngày lễ, tết và thời điểm nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao. Hiện trạng đường ống chính cấp nước cho thôn 4 có đường kính nhỏ (D30-D32) mm không đáp ứng được lưu lượng để phục vụ cho nhu cầu của toàn bộ thôn 4.

Căn cứ kết quả kiểm tra và các ý kiến tham gia tại buổi làm việc, nội dung phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa là có cơ sở, đúng với tình hình thực tế tại địa phương. Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Công ty Miền Trung khẩn trương lắp đặt 1 trạm bơm tăng áp ngay đầu ra của nhà máy cấp nước để tăng nguồn cấp phục vụ cho người dân, hoàn thành trước ngày 18/4/2026. Đồng thời, lắp đặt thêm 1 đường ống chính có đường kính D75 mm song song với đường ống hiện tại đang cấp cho thôn 3 và thôn 4 xã Quảng Ninh, hoàn thành trước ngày 30/5/2026.

Theo báo cáo của UBND xã Quảng Ninh, Công ty Miền Trung đã lắp đặt bổ sung 1 trạm bơm tăng áp tại đầu đường ống chính cấp nước cho thôn 4 và 1 trạm bơm tăng áp ngay đầu ra tại nhà máy cấp nước để tăng nguồn cấp phục vụ cho người dân. Đến ngày 20/4/2026, tình hình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thôn 4 cơ bản đã được cải thiện, tình trạng mất nước sinh hoạt đã được khắc phục.

Để bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty Miền trung hoàn thành lắp đặt thêm đường ống cấp nước cho thôn 4 xong trước ngày 30/5/2026. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung phát sinh vượt thẩm quyền (nếu có), nhằm đảm bảo việc cấp nước sinh hoạt ổn định, lâu dài cho người dân trên địa bàn thôn 4, xã Quảng Ninh.

Lê Hòa