Cần có giải pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm tải trọng trên đường tỉnh 516

Trong thời gian tuyến đường tỉnh 516 đang được thi công bảo trì, xe ô tô tải trọng lớn vẫn lưu thông dày đặc qua tuyến đường này gây lo ngại về an toàn giao thông và nguy cơ hư hỏng kết cấu hạ tầng. Trước thực tế này, Sở Xây dựng đã nhiều lần có văn bản yêu cầu các xã Biện Thượng và Ngọc Trạo tăng cường kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn, xử lý các vi phạm liên quan đến tải trọng phương tiện.

Tuyến đường đang thi công bảo trì liên tục phải “gánh” xe tải trọng lớn di chuyển qua.

Theo báo cáo của đơn vị quản lý đường bộ và kết quả giám sát, tuần kiểm của Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng (Sở Xây dựng): Hiện nay trên tuyến đường tỉnh 516, đoạn từ Km0+00 đến Km8+900 qua địa bàn các xã Biên Thượng và Ngọc Trạo có nhiều xe tải trọng lớn lưu thông thường xuyên. Việc này đã và đang gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Thực tế cho thấy, nền và mặt đường xuất hiện tình trạng lún, nứt; rãnh dọc bị hư hỏng. Đáng chú ý, các phương tiện vận chuyển đất và vật liệu xây dựng trong quá trình lưu thông còn làm rơi vãi đất, kéo theo bụi bẩn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường và khó khăn cho công tác quản lý, bảo trì tuyến đường.

Video người dân ghi lại.

Được biết, phần lớn các xe tải lưu thông xuất phát từ mỏ đất do Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ thương mại Phúc Đạt khai thác. Mỏ đất này đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác; tuy nhiên, vị trí đấu nối vào đường tỉnh 516 tại Km6+600 (phải tuyến) hiện chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Để bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trên tuyến đường tỉnh 516, Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng đã đề nghị UBND các xã Biện Thượng, Ngọc Trạo chỉ đạo các phòng, lực lượng chức năng và đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về tải trọng, kích thước thùng xe, xếp dỡ hàng hóa lên phương tiện.

Đường tỉnh 516 bụi mù mịt mỗi khi xe tải trọng lớn chở đất di chuyển qua.

Cùng với đó, các địa phương được yêu cầu làm việc với các doanh nghiệp khai thác, vận tải, chủ xe, lái xe trên địa bàn, trong đó có các chủ đầu tư, đơn vị thi công khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, nhằm tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về tải trọng xe và chế tài xử phạt vi phạm hành chính.

Mặc dù trước đó đã có văn bản đề nghị, song việc chấp hành vẫn chưa đảm bảo, tình trạng xe quá tải lưu thông trên tuyến không những chưa được khắc phục, thậm chí còn có chiều hướng gia tăng.

Văn bản của Sở Xây dựng gửi các xã Biện Thượng, Ngọc Trạo.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng, ngày 11/12/2025, đơn vị tiếp tục ban hành Văn bản số 2105/BQLBT-QLBT gửi UBND các xã Biên Thượng, Ngọc Trạo, một lần nữa yêu cầu kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn, xử lý các vi phạm quy định về tải trọng phương tiện và tình trạng đấu nối trái phép trên tuyến đường tỉnh 516.

Văn bản nhấn mạnh việc các phương tiện vận chuyển gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, làm rơi vãi đất, phát sinh bụi bẩn, mất vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân sinh sống hai bên tuyến, đặc biệt là đoạn Km3+200 - Km5+150 (xã Biện Thượng), nơi đang thi công sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước.

