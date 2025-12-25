Kịp thời chấn chỉnh hoạt động vận tải trên tuyến đường tỉnh 516 và Quốc lộ 217B

Thời gian qua, tình trạng xe tải trọng lớn chở đất lưu thông với tần suất cao trên tuyến đường tỉnh 516 và Quốc lộ 217B đã phát sinh nhiều vấn đề về môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự, an toàn giao thông. Trước thực trạng này, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã kịp thời vào cuộc, triển khai các biện pháp chấn chỉnh, xử lý vi phạm.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện tải trọng lớn di chuyển trên tuyến đường tỉnh 516 (ảnh chụp sáng ngày 25/12)

Tự ý đấu nối, lưu thông khi chưa được phép

Theo báo cáo của đơn vị quản lý đường bộ (Công ty Cổ phần Giao thông Thạch Thành), trên tuyến Quốc lộ 217B, tại Km10+970 (trái tuyến), đoạn qua địa phận xã Ngọc Trạo, tồn tại một vị trí giao cắt với đường ngang dân sinh. Trước đây, tuyến đường này chủ yếu phục vụ việc đi lại của một số hộ dân thôn Vạn Bảo bằng các phương tiện thô sơ như xe thồ, xe gắn máy...

Tuy nhiên, kể từ khi mỏ khai thác đất do Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sơn Vũ 68 đi vào hoạt động, đã xuất hiện nhiều xe tải trọng lớn thường xuyên ra vào tại vị trí giao cắt nêu trên.

Đáng chú ý, điểm giao cắt này đã được đơn vị tự ý mở rộng trong khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đấu nối vào Quốc lộ 217B theo quy định và chưa được đầu tư đầy đủ hệ thống báo hiệu an toàn giao thông.

Ghi nhận tại điểm đấu nối với Quốc lộ 217b các phương tiện đã dừng lưu thông.

Quá trình vận chuyển khiến mặt đường tại khu vực nút giao trên Quốc lộ 217B thường xuyên bị bụi bẩn, đất đá rơi vãi, gây mất vệ sinh môi trường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tương tự, trên tuyến đường tỉnh 516, đoạn từ Km0+00 đến Km8+900 qua địa bàn các xã Biên Thượng và Ngọc Trạo, thời gian qua cũng ghi nhận nhiều xe tải trọng lớn lưu thông thường xuyên. Phần lớn các phương tiện này xuất phát từ mỏ đất do Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Phúc Đạt khai thác.

Mặc dù mỏ đất đã được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép khai thác, song vị trí đấu nối vào đường tỉnh 516 tại Km6+600 (phải tuyến) trong thời điểm vận chuyển vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định.

Kịp thời vào cuộc chấn chỉnh

Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã nhiều lần có văn bản yêu cầu UBND các xã Biên Thượng và Ngọc Trạo tăng cường kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến tải trọng phương tiện và đấu nối giao thông trái phép.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Công Dương, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Ngọc Trạo cho biết, địa phương đã làm việc với đơn vị khai thác mỏ, yêu cầu và giám sát chặt chẽ việc tưới nước, che chắn đầy đủ phương tiện trước khi vận chuyển ra ngoài khu vực mỏ.

Trong khi đó, ông Trịnh Quốc Việt, Phó Giám đốc Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng (Sở Xây dựng Thanh Hóa) cho biết, ngày 21/12, các chủ mỏ đã cho dừng hoạt động khai thác, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục xin cấp phép đấu nối theo quy định.

Một mỏ đất dừng hoạt động để hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Cũng theo ông Việt, ngày 22/12, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 22747/UBND-CNXDKH chấp thuận vị trí đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh 516 tại Km6+620, xã Ngọc Trạo. Đồng thời, giao cho Công ty TNHH sản xuất và Dịch vụ thương mại Phúc Đạt là chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối nêu trên để thực hiện thủ tục đấu nối nút giao theo quy định.

Trong quá trình thi công nút giao đấu nối, Công ty TNHH sản xuất và Dịch vụ thương mại Phúc Đạt chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông; hoàn trả kết cấu hạ tầng đường bộ bị ảnh hưởng do thi công nút giao đấu nối.

Song song với việc yêu cầu các đơn vị tạm dừng hoạt động để hoàn thiện hồ sơ pháp lý, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã vào cuộc chỉ đạo các đội nghiệp vụ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường tỉnh 516 và Quốc lộ 217B, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tại các vị trí ngã ba, điểm giao cắt và các điểm kết nối giữa đường tỉnh 516 với Quốc lộ 217B, Đội Cảnh sát giao thông số 1 đã bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, chấn chỉnh tình trạng xe quá khổ, quá tải, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Đình Giang