UBND tỉnh giao kiểm tra, xác minh phản ánh về dự án Nhà máy nước sạch Mường Lát

UBND tỉnh vừa có văn bản số 8770/UBND- CNXDKH giao kiểm tra, xác minh, xử lý phản ánh của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa liên quan đến dự án Nhà máy nước sạch huyện Mường Lát (cũ), gửi Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh và UBND xã Mường Lát.

Nhà máy nước sạch đang được nhà thầu triển khai thi công.

Trước đó, ngày 8/5/2026, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đăng tải bài viết “Người dân vùng biên mong mỏi dự án nhà máy nước sạch” của tác giả Đình Giang, phản ánh tình trạng dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân khu vực xã Mường Lát.

Sau phản ánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo nêu; đồng thời đề xuất, thực hiện các giải pháp xử lý theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo, ngày 26/5/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh có văn bản số 1734/BQLDA-KHTH báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh về dự án.

Theo đó, dự án có 1 gói thầu xây lắp (gói số 08), thực hiện theo hợp đồng ký ngày 2/12/2024 với tổng giá trị 26,52 tỷ đồng; thời gian thi công 14 tháng kể từ ngày khởi công 10/12/2024.

Đến nay, khối lượng hoàn thành đạt khoảng 8,13/22,5 tỷ đồng, tương ứng 36,13% giá trị hợp đồng xây lắp. Nhiều hạng mục quan trọng vẫn đang thi công như: công trình thu - trạm bơm cấp 1, cụm bể xử lý, bể chứa nước sạch, tuyến ống cấp nước, nhà quản lý điều hành, trạm biến áp, hệ thống kè chống sạt lở... Giá trị khối lượng còn lại khoảng 14,37 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh khẳng định, nội dung phản ánh của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa về việc dự án chậm tiến độ là đúng.

Về nguyên nhân, đơn vị cho biết dự án gặp nhiều khó khăn khách quan trong quá trình triển khai như: thủ tục đầu tư kéo dài qua nhiều bước, nhiều lần lấy ý kiến các sở, ngành; thời tiết năm 2025 tại khu vực Mường Lát mưa bão nhiều, ảnh hưởng lớn đến thi công; nguồn vật liệu xây dựng khan hiếm.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ giai đoạn “2022-2025” sang “hoàn thành trong năm 2026” tại Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 19/5/2026.

Sau khi dự án được điều chỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh đã làm việc với nhà thầu, gia hạn thời gian hoàn thành thi công đến ngày 27/9/2026; đồng thời yêu cầu đơn vị thi công tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch.

Đình Giang