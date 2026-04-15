Mất nước sạch kéo dài: Bao giờ được giải quyết?

Nước sạch – nhu cầu thiết yếu trong đời sống hàng ngày, nhưng với nhiều hộ dân xã Quảng Nhân cũ, đặc biệt là thôn 4 lại đang trở nên xa xỉ. Hơn hai năm qua, người dân nơi đây phải sống trong cảnh thiếu nước trầm trọng, chật vật xoay xở cho những sinh hoạt tối thiểu. Thực trạng này đặt ra yêu cầu các ngành chức năng cần có biện pháp xử lý dứt điểm, chấm dứt tình trạng thiếu nước sạch, cấp nước ổn định cho người dân.

Dù đã ngoài 80 tuổi nhưng cứ vài ba ngày, ông Lê Văn Giáo ở thôn 4, xã Quảng Ninh lại một mình mang theo 2 bình chứa nước đi xe máy đến nhà người thân ở nơi khác để xin nước sạch về dùng. Mỗi lần như vậy ông sẽ đi hai chuyến, xin được 80 lít, về dự trữ dùng dần cho nấu ăn và đun nước uống. Phần lớn các sinh hoạt trong gia đình đều phải chuyển sang sử dụng nguồn nước giếng khoan.

Ông Lê Văn Giáo, thôn 4, xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa.

Không riêng gì ông Giáo, hầu hết các hộ dân ở đây đều trong tình trạng tương tự. Đã nhiều tháng nay, khu vực thôn 4 nằm trong tình trạng “khát” nước sạch trầm trọng. Dù đã cố gắng canh vào giờ đêm muộn, khi người dân ở đầu nguồn không sử dụng nước, nhưng các hộ dân vẫn không thể lấy được nước sạch. Nhà nào may mắn thì hứng được vài ba xô. Các bể chứa thường xuyên nằm trong tình trạng cạn nước. Mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào nguồn nước giếng khoan và giếng khơi. Lượng nước ít ỏi từ đi xin và nước mưa dự trữ được người dân sử dụng tiết kiệm cho ăn uống

Ông Lê Văn Tuấn, thôn 4, xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa.

Qua tìm hiểu, được biết từ năm 2015, người dân xã Quảng Nhân (cũ) ký hợp đồng mua nước của Công ty CP cấp nước Miền Trung, có nhà máy đặt tại xã Quảng Lưu (cũ). Mỗi hộ dân đóng gần 5 triệu đồng để đầu tư đường ống từ trục chính vào nhà và lắp đặt đồng hồ đo nước. Công ty có trách nhiệm đầu tư đường ống từ nhà máy về trục đường chính của khu dân cư.

Điều đáng nói là đường ống do công ty lắp đặt chỉ có đường kính chưa đầy 5cm. Những năm đầu, số lượng hộ dân ký hợp đồng mua nước chưa nhiều nên việc cung cấp nước vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên do đường ống quá nhỏ, số lượng hộ dân ký hợp đồng ngày càng gia tăng, dẫn đến tình trạng mất nước, thiếu nước xảy ra ngày càng trầm trọng. Những thôn khác, nước hôm có hôm không; nhưng riêng khu vực thôn 4 ở cuối nguồn, tình trạng mất nước diễn ra thường xuyên, kéo dài liên tục trong nhiều năm nay.

Ông Phạm Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa.

UBND xã Quảng Nhân (cũ) và xã Quảng Ninh hiện nay đã nhiều lần làm việc với Công ty CP cấp nước Miền Trung để tìm giải pháp tháo gỡ. Công ty cũng đã nhiều lần hứa hẹn, tuy nhiên tình trạng vẫn không được cải thiện. Sau rất nhiều lần chờ đợi và hy vọng nhưng không có kết quả, mong muốn hiện nay của người dân là được thay đổi đơn vị cung cấp nước sạch.

Đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc, làm rõ trách nhiệm của Công ty CP cấp nước Miền Trung, xử lý dứt điểm tình trạng mất nước tại xã Quảng Ninh (khu vực xã Quảng Nhân cũ), đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch thường xuyên, liên tục, giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống.

Lan Phương