Bồi dưỡng kỹ năng phát hiện đề tài và làm phóng sự điều tra

Từ ngày 21 đến 23/5, tại Thanh Hóa, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa tổ chức khóa đào tạo với chủ đề “Kỹ năng phát hiện đề tài, thâm nhập thực tế khai thác tư liệu, làm phóng sự điều tra trên nền tảng số”.

Quang cảnh lớp học.

Khóa học thu hút 39 học viên là phóng viên, biên tập viên đến từ 11 cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh Thanh Hóa, Hưng Yên, Sơn La tham gia. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao kỹ năng tác nghiệp điều tra trong bối cảnh báo chí số đang phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi người làm báo không chỉ nhanh nhạy về thông tin mà còn phải linh hoạt trong cách tiếp cận và xử lý dữ liệu thực tế.

Nhà báo Nguyễn Trường Sơn, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam truyền đạt các nội dung của khóa học.

Trong suốt khóa đào tạo, Nhà báo Nguyễn Trường Sơn, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam đã trực tiếp chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực chiến quý báu tích lũy từ quá trình làm nghề. Nội dung giảng dạy tập trung vào các kỹ năng cốt lõi của báo chí điều tra như phát hiện đề tài, xây dựng mạng lưới nguồn tin, kỹ năng nhập vai, ghi hình bí mật và xử lý các tình huống rủi ro khi tác nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Thương phát biểu tại khóa học.

Theo giảng viên, một đề tài điều tra hấp dẫn không chỉ đến từ phản ánh của người dân mà còn có thể được phát hiện qua mạng xã hội, nguồn tin do phóng viên chủ động xây dựng hoặc từ chính những thông tin xuất hiện trên các cơ quan báo chí khác. Điều quan trọng là người làm báo phải có tư duy quan sát, khả năng phân tích và sự kiên trì theo đuổi vấn đề đến cùng.

Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phát biểu tại khóa học.

Không khí lớp học sôi nổi với những câu chuyện nghề chân thực được chia sẻ trực tiếp từ thực tiễn tác nghiệp. Đặc biệt, phần hướng dẫn về kỹ năng nhập vai và thâm nhập thực tế nhận được sự quan tâm lớn từ các học viên. Nhà báo Nguyễn Trường Sơn đã đưa ra nhiều ví dụ sinh động từ chính hành trình điều tra của mình, trong đó có những lần hóa thân thành tiểu thương hay trực tiếp thâm nhập các điểm nóng để ghi nhận tư liệu phục vụ phóng sự. Những trải nghiệm thực tế ấy không chỉ giúp học viên hiểu rõ hơn về đặc thù của báo chí điều tra mà còn truyền thêm cảm hứng nghề nghiệp cho các đồng nghiệp.

Phóng viên Báo Nhân dân cơ quan thường trú tại Thanh Hóa phát biểu tại lớp học.

Bên cạnh lý thuyết, khóa học dành nhiều thời lượng cho các nội dung thực hành như kỹ năng phỏng vấn, thu thập chứng cứ, xử lý các chi tiết “đắt” trong phóng sự điều tra cũng như những kiến thức pháp lý cần thiết để phóng viên hạn chế rủi ro trong quá trình tác nghiệp. Các học viên cũng được chia thành nhiều nhóm để thực hiện khảo sát, điều tra thực tế các đề tài kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Qua đó, học viên có cơ hội trực tiếp vận dụng kiến thức đã học vào môi trường thực tế, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống và làm việc nhóm.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Thương trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia khóa học.

Nhà báo Nguyễn Trường Sơn, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia khóa học.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên.

Khóa đào tạo không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên mà còn giúp các học viên có thêm góc nhìn sâu sắc về trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo điều tra trong thời đại số. Đây cũng là dịp để những người làm báo các cơ quan, địa phương giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Lê Hợi