Xã Xuân Hòa trả lời kiến nghị của ông Lê Doãn Quý

Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa nhận được đơn của ông Lê Doãn Quý, thôn Hải Mậu, xã Xuân Hòa kiến nghị liên quan đến việc giải quyết chế độ chính sách đối với gia đình người có công với cách mạng. Sau khi tiếp nhận đơn, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã chuyển nội dung kiến nghị đến UBND xã Xuân Hòa để xem xét, trả lời theo thẩm quyền.

Công văn trả lời của UBND xã Xuân Hòa trả lời đơn của ông Lê Doãn Quý, thôn Hải Mậu.

Mới đây, UBND xã Xuân Hòa đã có văn bản phúc đáp, làm rõ các nội dung mà ông Lê Doãn Quý phản ánh. Theo đó, đối với trường hợp ông Lê Doãn Phiêu (ông nội ông Lê Doãn Quý), là dân công hỏa tuyến được gia đình cho rằng đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, hiện chưa được hưởng chế độ chính sách.

Theo UBND xã Xuân Hoà, hiện chưa có đủ căn cứ pháp lý để xác nhận liệt sĩ. Cơ quan chức năng đề nghị gia đình bổ sung các hồ sơ, tài liệu theo quy định, như danh sách liệt sĩ lưu tại cơ quan, đơn vị hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý được lập trước ngày 31/12/1994 ghi nhận quá trình hy sinh trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Đối với chế độ của ông Lê Doãn Quý là con liệt sĩ, UBND xã xác nhận ông đã được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng từ năm 1969 theo quyết định của cơ quan chức năng. Năm 1978, chế độ được điều chỉnh thành trợ cấp tuất mồ côi do mẹ đi bước nữa. Ông Quý được hưởng chế độ đến khi đủ 18 tuổi theo quy định.

Liên quan đến đề nghị được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng hiện nay với lý do là con liệt sĩ mồ côi, cô đơn, không nơi nương tựa, UBND xã cho biết, qua rà soát hồ sơ, ông Quý hiện có vợ, hai người con và đang sinh sống cùng gia đình tại địa phương, không thuộc diện cô đơn, không nơi nương tựa theo quy định hiện hành. Vì vậy, không đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân liệt sĩ.

Về nội dung phản ánh liên quan đến việc trực tiếp chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Liền trong nhiều năm nhưng không được hưởng chế độ trợ cấp người phục vụ, UBND xã trả lơi như sau: Bà Lê Thị Liền được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng năm 1995 và được hưởng đầy đủ chế độ trợ cấp theo quy định thời điểm đó. Bà mất năm 1997 và gia đình đã được giải quyết chế độ mai táng phí.

Theo quy định hiện hành, chế độ trợ cấp người phục vụ chỉ áp dụng đối với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng hoặc truy tặng trước ngày 1/9/2012 và còn sống từ thời điểm này trở đi. Do bà Lê Thị Liền đã mất từ năm 1997 nên không thuộc đối tượng áp dụng chính sách trên.

Đối với phản ánh về việc phải thực hiện các nghĩa vụ đóng góp tại địa phương mà không được hưởng chính sách ưu tiên, UBND xã Xuân Hòa cho biết, các khoản thu trước đây chủ yếu là phí dịch vụ nông nghiệp, văn hóa - xã hội, nghĩa vụ công ích và các khoản đóng góp do Nhân dân địa phương thống nhất thực hiện.

Riêng về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, theo quy định, con liệt sĩ không hưởng trợ cấp hằng tháng được giảm 50% số thuế phải nộp, không thuộc diện được miễn toàn bộ.

UBND xã Xuân Hòa cũng khẳng định, gia đình ông Lê Doãn Quý thuộc diện thân nhân liệt sĩ, hằng năm vẫn được hưởng đầy đủ chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và các chính sách khác dành cho người có công theo quy định của Nhà nước.

Hoàng Mai