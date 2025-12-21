Làm rõ trách nhiệm các bên trong kiểm soát phương tiện, đảm bảo vệ sinh trên đường tỉnh 516

“Việc quản lý, kiểm soát phương tiện lưu thông trên tuyến đường tỉnh 516 thuộc thẩm quyền của Phòng Cảnh sát giao thông, trong khi trách nhiệm bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công thuộc về đơn vị nhà thầu”, ông Lê Công Dương, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Ngọc Trạo khẳng định.

Tuyến đường tỉnh 516 bụi bặm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Cụ thể, sau khi Báo Thanh Hóa điện tử ngày 15/12/2025 có bài “Cần có giải pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm tải trọng trên đường tỉnh 516” phản ánh tình trạng: "Trong thời gian tuyến đường tỉnh 516 đang được thi công bảo trì, xe ô tô tải trọng lớn vẫn lưu thông dày đặc qua tuyến đường này gây lo ngại về an toàn giao thông và nguy cơ hư hỏng kết cấu hạ tầng. Trước thực tế này, Sở Xây dựng đã nhiều lần có văn bản yêu cầu các xã Biện Thượng và Ngọc Trạo tăng cường kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn, xử lý các vi phạm liên quan đến tải trọng phương tiện".

Xoay quanh nội dung trên, ông Lê Công Dương, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Ngọc Trạo khẳng định: "Trước phản ánh của người dân về quá trình vận chuyển gây ô nhiễm môi trường, địa phương đã làm việc với đơn vị mỏ, yêu cầu, giám sát việc tưới nước, đảm bảo che chắn trước khi vận chuyển ra ngoài khu vực mỏ.

Đối với nội dung phản ánh quá trình đơn vị vận chuyển trên tuyến đường tỉnh 516 gây ô nhiễm, đây là tuyến đang trong quá trình thi công bảo trì nên gây bụi bặm. Phương tiện lưu thông trên tuyến đường này thuộc thẩm quyền xử lý của Phòng Cảnh sát giao thông; trong khi việc đảm bảo môi trường khi thi công thuộc trách nhiệm của đơn vị nhà thầu, chủ đầu tư dự án, cụ thể là Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng, thuộc Sở Xây dựng.

Cũng theo ông Dương, để đảm bảo an toàn trên tuyến đường tỉnh 516 qua địa bàn xã, UBND xã Ngọc Trạo đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH sản xuất và Dịch vụ thương mại Phúc Đạt tạm thời không cho phương tiện vận chuyển vật liệu ra vào tuyến khi chưa được cấp phép đấu nối và yêu cầu hoàn trả lại nguyên trạng tuyến theo đúng hiện trạng ban đầu.

Sau khi được các cơ quan chức năng cấp phép về thủ tục chấp thuận vị trí đấu nối tại các nút giao, yêu cầu Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Phúc Đạt phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Video đơn vị vận chuyển tưới nước giảm bụi (UBND xã cùng cấp).

Đình Giang