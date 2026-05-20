Trao giải cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: 31 tác phẩm xuất sắc được xướng tên

Tối 19/5, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi viết quy mô toàn quốc về đề tài “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5 (2025-2026) và phát động Cuộc thi viết lần thứ 6 (2026-2027).

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao giải A cho các tác giả. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, thể hiện tư duy chính trị nhạy bén, tinh thần chủ động, trách nhiệm, bản lĩnh của báo chí cách mạng trong cụ thể hóa Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” vào thực tiễn đời sống xã hội.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Lễ trao giải. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Theo Thượng tướng Trương Thiên Tô đánh giá, sau 5 năm tổ chức, cuộc thi ngày càng lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo các cơ quan báo chí, nhà báo, nhà khoa học, cán bộ, đảng viên tham gia.

Đáng chú ý, cuộc thi đã trở thành diễn đàn chính luận sâu sắc, nơi hội tụ trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm chính trị và bản lĩnh nghề nghiệp của các nhà báo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần làm sáng rõ giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ tính đúng đắn của đường lối đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Thượng tướng Trương Thiên Tô đề nghị các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm chính trị của mình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, thực sự là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, giàu bản sắc và sức thuyết phục; bám sát thực tiễn đời sống xã hội, phản ánh sinh động công cuộc đổi mới, lan tỏa giá trị tốt đẹp, những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đồng chí Đoàn Minh Huấn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao giải cho các tác giả đoạt giải B. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Thượng tướng Trương Thiên Tô lưu ý cần chú trọng nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận, tăng cường chiều sâu lý luận gắn với thực tiễn và khả năng định hướng tư tưởng, tạo sức đề kháng xã hội trước các luồng thông tin xấu độc, lệch chuẩn trên không gian mạng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và truyền thông đa nền tảng phát triển mạnh mẽ, báo chí cách mạng phải tiếp tục giữ vững vai trò dẫn dắt thông tin, bảo đảm nhanh nhạy nhưng chặt chẽ, kịp thời nhưng đúng định hướng, hấp dẫn nhưng chuẩn mực.

“Kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục với nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới, mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo cách mạng cần thực sự ‘tâm sáng, lòng trong, bút sắc,’ là những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng,” Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trao giải C cho các tác giả đoạt giải. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả của 31 tác phẩm xuất sắc, gồm: giải dành cho báo Trung ương; giải dành cho báo địa phương; giải dành cho tạp chí, với 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 13 giải Khuyến khích.

Trong đó, 3 giải A thuộc về các tác phẩm: “Dân sự hóa quân đội - Mũi tên độc trong chiến lược diễn biến hòa bình” của nhóm tác giả Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Văn Duyên, Phạm Văn Hiếu (Báo Quân đội nhân dân); “Không ai có quyền xé tấm bản đồ này thành hai mảnh” của nhóm tác giả Đồng Viết Thắng, Nguyễn Thị Yến Nhi (Báo và Phát thanh-Truyền hình Tây Ninh); “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng những vụ việc, điểm nóng nhằm gây ra nguy cơ cách mạng màu” ở Việt Nam của nhóm tác giả Đào Ngọc Tước, Lại Duy Cường, Lê Trung Kiên, Lê Đình Hải, Nguyễn Thị Minh Huệ, Phạm Văn Cường (Tạp chí Việt Mỹ).

Cũng nhân dịp này, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao 9 Bằng khen cho 9 tập thể có nhiều đóng góp tích cực cho cuộc thi trong 5 năm qua.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã phát động cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 6 (2026-2027)./.

Theo TTXVN