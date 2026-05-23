Sớm sắp xếp, chỉnh trang khu neo đậu tàu thuyền trên bãi biển Sầm Sơn

Tại khu vực bãi biển Sầm Sơn hiện vẫn tồn tại điểm neo đậu tàu thuyền và thu mua hải sản của ngư dân địa phương. Đáng chú ý, nhiều lán tạm dựng bằng mái tôn để ngư lưới cụ khá nhếch nhác, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị du lịch biển.

Tàu thuyền, lán tạm gây mất mỹ quan tại bãi biển Sầm Sơn.

Thời gian qua, tại khu vực bãi biển Sầm Sơn, tàu thuyền của ngư dân sau mỗi chuyến ra khơi vẫn được kéo lên neo đậu trực tiếp trên bãi cát. Cùng với hoạt động tập kết, thu mua hải sản vào sáng sớm, nhiều lán tạm dựng bằng mái tôn để ngư lưới cụ và phục vụ sinh hoạt tạm thời vẫn tồn tại dọc bãi biển. Các công trình tạm được dựng khá lộn xộn, thiếu đồng bộ, khiến không gian ven biển trở nên nhếch nhác, ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu du lịch biển.

Anh Phạm Quang Hải, du khách đến từ Hà Nội cho biết: “Năm nay trở lại Sầm Sơn, tôi thấy bãi biển có nhiều đổi mới tích cực hơn trước. Tuy nhiên, khu vực bãi thuyền đánh cá gần trung tâm bãi C vẫn còn khá lộn xộn. Theo tôi, địa phương nên sớm quy hoạch, bố trí khu vực này phù hợp hơn để toàn bộ không gian bãi biển đồng bộ phục vụ du lịch, tránh tình trạng xen lẫn hoạt động buôn bán làm ảnh hưởng hình ảnh du lịch".

Trước thực tế trên, UBND phường Sầm Sơn đã ban hành phương án sắp xếp và quản lý khu neo đậu bè, mủng tại các điểm lên cá tạm thời trên khuôn viên bãi biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương. Theo đó, các khu neo đậu sẽ được tổ chức lại theo hướng đồng bộ; nhà bến, khu vực trông coi ngư lưới cụ phải bố trí đúng vị trí quy hoạch và xây dựng theo mẫu thống nhất. Đồng thời, địa phương cũng nghiêm cấm việc cơi nới, dựng công trình tạm tự phát gây mất mỹ quan bãi biển.

Cần sớm sắp xếp lại khu neo đậu tàu thuyền trên bãi biển Sầm Sơn.

Tuy nhiên đến nay, phương án này vẫn chưa được triển khai trên thực tế. Nhiều tàu thuyền, lán tạm mái tôn vẫn tồn tại dọc bãi biển, ảnh hưởng đến diện mạo đô thị du lịch. Vì vậy, người dân và du khách mong muốn địa phương sớm triển khai phương án đã được phê duyệt, từng bước chỉnh trang khu neo đậu tàu thuyền, trả lại không gian thông thoáng cho bãi biển, góp phần xây dựng hình ảnh đô thị du lịch Sầm Sơn văn minh, hiện đại và ngày càng hấp dẫn du khách.

Hương Quỳnh